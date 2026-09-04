O armador veterano Bruce Brown surgiu como alternativa do Los Angeles Lakers após o fracasso na tentativa de contratar Jonathan Kuminga. Mas Brett Siegel, insider da NBA, avalia que o New York Knicks está à frente na corrida pelo jogador.

Kuminga optou por um contrato de dois anos com o Minnesota, deixando Los Angeles sem sua principal aposta para reforçar o elenco. Brown representa uma aquisição de menor impacto, mas com encaixe financeiro mais viável, possivelmente por um contrato de salário mínimo veterano.

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Jonathan Kuminga e Gui Santos pelo Golden State Warriors (Foto: Michael Gonzales / AFP)

O ala-armador de 30 anos disputou todos os 82 jogos pelo Denver na última temporada. Suas médias foram de 7.9 pontos, 3.8 rebotes e 2.1 assistências por jogo, com aproveitamento de 47.5% nos arremessos. Brown ainda carrega a experiência de ter conquistado o título da NBA pelo Nuggets em 2023, além da versatilidade defensiva e da capacidade de conduzir a bola sem ocupar papel ofensivo central.

A relação entre Brown e os Lakers não é nova. Em 2023, o jogador esteve perto de assinar com Los Angeles antes de o Indiana Pacers apresentar uma proposta de dois anos e US$ 40 milhões para fechar com ele.

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Atual campeão da NBA leva vantagem

Siegel, que falou no podcast "Clutch Scoops", expressou ceticismo sobre as chances do Lakers. "Houve alguma conversa sobre o Lakers querer Bruce Brown depois de perder Kuminga, mas não tenho tanta certeza de quanto acredito nisso. Eu duvidaria do Lakers. Será que ele consegue fechar? Talvez. Mas eu olharia para o Knicks como a opção mais realista", afirmou o insider.

Na avaliação de Siegel, Brown se encaixaria no Knicks como uma versão reduzida de Josh Hart; defendendo, rebotando e preenchendo a função que o time precisar na busca por um segundo título consecutivo. "Ele poderia entrar e exercer esse papel de Josh Hart para o Knicks. Acho, pessoalmente, que seria um ótimo encaixe", disse.

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Bruce Brown estava no Toronto Raptors antes de retornar ao Denver Nuggets, franquia em que foi campeão da NBA (Foto: Reprodução/Instagram)

Outros alvos e prioridades do Lakers

Los Angeles já adicionou Walker Kessler, Kevon Looney, Matisse Thybulle e Ziaire Williams em uma offseason centrada em defesa e equilíbrio de elenco. Ainda assim, permanecem dúvidas sobre a profundidade na pintura e o tamanho nas posições de ala.

Entre os pivôs disponíveis por salário mínimo, Dwight Powell é citado como candidato pela longa convivência com Luka Doncic em Dallas. Drew Eubanks, Bismack Biyombo e Mason Plumlee também seguem no mercado.

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Nas alas, os alvos mais ambiciosos são OG Anunoby e Mikal Bridges, atletas de alto nível em ambos os lados da quadra. Os dois pertencem ao Knicks e o clube campeão não tem razões para abrir mão de nenhum deles. Qualquer negociação de peso exigiria que o Lakers encontrasse destino para Jarred Vanderbilt e combinasse salários e ativos adicionais.

É justamente esse cenário que torna Brown atrativo para a franquia de Los Angeles. O armador chegaria sem demandar uma transação muito grande, acrescentando um defensor experiente e um segundo condutor de bola sem desmontar o elenco atual para a nova temporada da NBA.

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