Stephen Curry está diante de uma situação incomum no Golden State Warriors. Em vez de uma negociação tradicional, a franquia teria apresentado ao principal jogador da história da equipe diferentes alternativas para uma possível extensão contratual.

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De acordo com Anthony Slater, da ESPN, o Warriors não estaria pressionando o astro por uma definição. A ideia seria explicar os cenários disponíveis e permitir que Curry escolha o formato que considera mais adequado para os próximos anos de sua carreira.

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Entre as possibilidades está uma extensão de duas temporadas, que poderia chegar a US$ 136,7 milhões. Caso aceite esse modelo, Curry permaneceria vinculado ao Warriors até 2029. Outra alternativa seria renovar por apenas um ano, enquanto o armador também tem a possibilidade de esperar para tomar uma decisão mais adiante.

A situação foi comparada ao tratamento dado pelo San Antonio Spurs a Victor Wembanyama. Nesse tipo de processo, a franquia apresenta os caminhos possíveis, explica os efeitos de cada escolha sobre o planejamento financeiro do elenco e deixa a decisão final com o jogador.

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Curry quer encerrar carreira no Warriors

A possibilidade de uma saída de Stephen Curry chegou a ser levantada durante o início da agência livre. A falta de resultados competitivos do Golden State alimentou especulações de que o quatro vezes campeão da NBA poderia buscar uma equipe com maiores chances de disputar títulos.

O próprio Curry, porém, afastou essa possibilidade. O armador afirmou que pretende permanecer no Warriors até o fim da carreira e indicou que não vê necessidade de acelerar a negociação por uma nova extensão.

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A prioridade neste momento é iniciar a preparação para a próxima temporada sem transformar a situação contratual em uma distração para o elenco. Curry está prestes a disputar sua 18ª temporada na NBA e segue como uma das principais referências da franquia.

Stephen Curry em ação pelo Golden State Warriors contra Detroit Pistons na NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)

Documentário sobre o jogador será lançado em outubro

Além das questões relacionadas ao futuro no Warriors, Stephen Curry também tem outro compromisso importante nas próximas semanas. O astro será protagonista de um documentário que chegará aos cinemas dos Estados Unidos em outubro. Curry também participará da divulgação da produção, da qual é um dos produtores.

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O filme contará a trajetória que levou o jogador a alcançar a marca de quatro mil bolas de três convertidas na NBA. A produção pretende mostrar não apenas o feito histórico, mas também aspectos relacionados à criatividade, disciplina e mentalidade que marcaram a carreira do armador.

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