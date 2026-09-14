James Rodríguez ganha camisa 23 no Atlético Nacional em homenagem a Jordan e LeBron
Meia colombiano foi apresentado pelo clube de Medellín e usará número eternizado por astros do basquete
James Rodríguez foi apresentado já tem número definido em seu retorno ao futebol colombiano. Apresentado pelo Atlético Nacional, o meia vestirá a camisa 23, escolha que remete a dois dos maiores nomes da história do basquete: Michael Jordan e LeBron James.
O clube de Medellín preparou uma apresentação especial para o colombiano e destacou o significado do número nas redes sociais. Jordan eternizou a 23 durante sua trajetória no Chicago Bulls, enquanto LeBron também construiu grande parte de sua carreira utilizando a mesma numeração na NBA.
A homenagem ganhou destaque justamente pela relação entre o número e os dois astros do basquete. Ao anunciar James com a 23, o Atlético Nacional fez referência ao peso que a camisa ganhou no esporte ao longo das décadas.
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James foi apresentado à torcida no último domingo (13), antes da partida contra o Rionegro Águilas, no estádio do Atlético Nacional. O time venceu por 2 a 0. A ocasião também marcou a despedida do goleiro David Ospina, companheiro do meia na Seleção Colombiana e titular nas Copas do Mundo de 2014 e 2018.
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Retorno ao futebol colombiano
Aos 35 anos, James Rodríguez volta a atuar em seu país natal depois de 19 anos. Revelado pelo Envigado, o jogador ganhou projeção internacional principalmente após a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. O desempenho no Mundial abriu caminho para uma transferência ao Real Madrid. O colombiano também defendeu o Bayern de Munique e outros clubes europeus ao longo da carreira.
No futebol brasileiro, James teve passagem pelo São Paulo entre 2023 e 2024. Depois, atuou por Rayo Vallecano, da Espanha, León, do México, e Minnesota United, dos Estados Unidos.
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