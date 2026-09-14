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James Rodríguez ganha camisa 23 no Atlético Nacional em homenagem a Jordan e LeBron

Meia colombiano foi apresentado pelo clube de Medellín e usará número eternizado por astros do basquete

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 14:10
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O meio-campista colombiano James Rodríguez acena para os torcedores do Atlético Nacional durante sua apresentação no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia, em 13 de setembro de 2026. Rodríguez, de 35 anos, concluiu uma das contratações de maior repercussão do futebol colombiano nos últimos anos. Após a decepcionante campanha da Colômbia na Copa do Mundo de 2026 e uma passagem frustrante pela Major League Soccer (MLS), o armador agora defenderá o Atlético Nacional, o clube mais vitorioso da história do país (Foto: Afp Stringer / Afp)
O meio-campista colombiano James Rodríguez acena para os torcedores do Atlético Nacional durante sua apresentação no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia, em 13 de setembro de 2026. Rodríguez, de 35 anos, concluiu uma das contratações de maior repercussão do futebol colombiano nos últimos anos. Após a decepcionante campanha da Colômbia na Copa do Mundo de 2026 e uma passagem frustrante pela Major League Soccer (MLS), o armador agora defenderá o Atlético Nacional, o clube mais vitorioso da história do país (Foto: Afp Stringer / Afp)

James Rodríguez foi apresentado já tem número definido em seu retorno ao futebol colombiano. Apresentado pelo Atlético Nacional, o meia vestirá a camisa 23, escolha que remete a dois dos maiores nomes da história do basquete: Michael Jordan e LeBron James.

O clube de Medellín preparou uma apresentação especial para o colombiano e destacou o significado do número nas redes sociais. Jordan eternizou a 23 durante sua trajetória no Chicago Bulls, enquanto LeBron também construiu grande parte de sua carreira utilizando a mesma numeração na NBA.

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A homenagem ganhou destaque justamente pela relação entre o número e os dois astros do basquete. Ao anunciar James com a 23, o Atlético Nacional fez referência ao peso que a camisa ganhou no esporte ao longo das décadas.

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James foi apresentado à torcida no último domingo (13), antes da partida contra o Rionegro Águilas, no estádio do Atlético Nacional. O time venceu por 2 a 0. A ocasião também marcou a despedida do goleiro David Ospina, companheiro do meia na Seleção Colombiana e titular nas Copas do Mundo de 2014 e 2018.

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Retorno ao futebol colombiano

Aos 35 anos, James Rodríguez volta a atuar em seu país natal depois de 19 anos. Revelado pelo Envigado, o jogador ganhou projeção internacional principalmente após a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. O desempenho no Mundial abriu caminho para uma transferência ao Real Madrid. O colombiano também defendeu o Bayern de Munique e outros clubes europeus ao longo da carreira.

No futebol brasileiro, James teve passagem pelo São Paulo entre 2023 e 2024. Depois, atuou por Rayo Vallecano, da Espanha, León, do México, e Minnesota United, dos Estados Unidos.

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James Rodríguez em sua última copa pela Colômbia
James Rodríguez em sua última copa pela Colômbia (Foto: David Ramos/AFP)

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