NBA: Ex-New York Knicks e Chicago Bulls morre aos 43 anos

Michael Sweetney, ex-jogador da NBA que defendeu o New York Knicks e o Chicago Bulls, morreu aos 43 anos. A morte foi confirmada pela esposa, India Sweetney, em uma publicação no Facebook nesta quinta-feira (17). A causa da morte não foi divulgada. Sweetney deixa a esposa e filhos.

India Sweetney lamentou a perda em texto publicado nas redes sociais. "Conhecer Mike Sweetney era amá-lo. Ninguém o amou mais do que ele amou, e ele não amou ninguém mais do que sua família", escreveu. "Seus filhos eram a luz da sua vida, e ele vivia cada dia para dar a eles a melhor vida possível. Ele foi meu melhor amigo por 30 anos e meu marido por quase 20. Não sei o que nós, ou eu, faremos sem ele."

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Carreira na NBA e no basquete universitário

Antes de chegar à liga profissional, Sweetney se destacou em Georgetown, onde jogou por três temporadas. Pela equipe universitária, ajudou a equipe a alcançar as oitavas de final do March Madness, o torneio da NCAA, em 2001.

Nas duas últimas temporadas na faculdade, foi finalista ao Prêmio Naismith e ao Prêmio John Wooden, ambos concedidos ao melhor jogador universitário do país. Na temporada 2002-03, registrou médias de 22.8 pontos, 10.4 rebotes, 3.2 bloqueios, 1.9 assistências e 1.5 roubadas de bola por partida.

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O Knicks o selecionou na nona posição geral do Draft da NBA de 2003, mesmo draft que revelou grandes nomes como LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Bosh e Dwyane Wade. Depois de duas temporadas em Nova York, foi negociado para o Chicago Bulls, em que passou mais dois anos na NBA. Sweetney seguiu a carreira em ligas de Porto Rico, Venezuela e Uruguai, onde jogou até se aposentar em 2017.

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Atuação após a carreira

Depois de encerrar a trajetória como atleta, Sweetney se tornou defensor da saúde mental e falou publicamente sobre sua experiência com luto e depressão durante os anos na NBA. Em 2019, ingressou como assistente técnico no time masculino da Universidade Yeshiva e também treinou o time feminino de ensino médio da Escola Ramaz.

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Em agosto, a Golda Och Academy, escola particular masculina em Nova Jersey, anunciou a contratação de Sweetney como técnico principal. O Knicks lamentou a morte em nota: "Michael era uma pessoa incrível, que será lembrada por muitos. Nossos pensamentos estão com sua família."

The Knicks are saddened to hear about the passing of Michael Sweetney.



Michael was an incredible person who will be missed by many. Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/T071Ie4SnL — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) September 17, 2026

Elliot Steinmetz, técnico principal de Yeshiva, também prestou homenagem nas redes sociais. "O mundo perdeu um gigante hoje. Perdi um amigo próximo. O mundo do basquete perdeu uma estrela amada", escreveu. "Nossa comunidade judaica perdeu um aliado e alguém que sabia exatamente como estar presente. Mike Sweetney não era apenas um amigo. Era família. Quando você precisava dele, ele estava lá. Sempre. Você nem precisava pedir."

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