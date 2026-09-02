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NBA: Clippers são punidos por estourarem teto salarial com Kawhi Leonard

Fraquia recebeu penalização histórica pela contratação do então agente livre, em 2019

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 21:36
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Kawhi Leonard inclina o corpo e apoia as mãos nos joelhos durante partida do Los Angeles Clippers
Kawhi Leonard atua no Los Angeles Clippers desde 2019 (Foto: AFP)

A NBA aplicou sanções a Kawhi Leonard e ao Los Angeles Clippers por violações de limite salarial relacionadas à contratação do jogador. Em uma das punições mais severas da história, a franquia da Califórnia perdeu cinco escolhas de primeira rodada do Draft, entre 2029 e 2033, foi multada em US$ 30 milhões (cerca de R$ 152,7 milhões) e teve integrantes da direção suspensos. Já o camisa 2 terá que pagar US$ 700 mil (aproximadamente R$ 3,5 milhões) à liga.

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As investigações foram conduzidas ao longo do último ano e identificaram um padrão de condutas inadequadas e múltiplas infrações referentes às regras de combate à burla do teto salarial. Os Clippers teriam se aproveitado de relações comerciais com quatro empresas para criar oportunidades de renda fora de quadra para Leonard. Também foi constatado o pagamento de despesas pessoais do ala de 32 anos e pessoas de seu círculo.

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Além das penas, o inquérito final estabeleceu que os Clippers sejam submetidos a um programa de monitoramento e conformidade da NBA pelos próximos cinco anos. Kawhi Leonard foi multado por violações de benefícios considerados impróprios, embora tenha mantido seu contrato intacto.

Kawhi Leonard em ação no Los Angeles Clippers
Kawhi Leonard em ação no Los Angeles Clippers (Foto: Reprodução)

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Mais envolvidos no caso Kawhi Leonard

Entre outros envolvidos estão Dennis Robertson, tio de Leonard e seu ex-representante de negócios, que foi banido pela NBA por cinco anos; Steve Ballmer, proprietário dos Clippers, que foi suspenso por um ano das atividades relacionadas à liga e à franquia; Lawrence Frank, diretor de operações de basquete, que recebeu suspensão de seis meses sem remuneração; e Gillian Zucker, presidente de operações de negócios, que foi suspenso por um ano, também sem remuneração.

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