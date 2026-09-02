NBA: Clippers são punidos por estourarem teto salarial com Kawhi Leonard
Fraquia recebeu penalização histórica pela contratação do então agente livre, em 2019
A NBA aplicou sanções a Kawhi Leonard e ao Los Angeles Clippers por violações de limite salarial relacionadas à contratação do jogador. Em uma das punições mais severas da história, a franquia da Califórnia perdeu cinco escolhas de primeira rodada do Draft, entre 2029 e 2033, foi multada em US$ 30 milhões (cerca de R$ 152,7 milhões) e teve integrantes da direção suspensos. Já o camisa 2 terá que pagar US$ 700 mil (aproximadamente R$ 3,5 milhões) à liga.
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As investigações foram conduzidas ao longo do último ano e identificaram um padrão de condutas inadequadas e múltiplas infrações referentes às regras de combate à burla do teto salarial. Os Clippers teriam se aproveitado de relações comerciais com quatro empresas para criar oportunidades de renda fora de quadra para Leonard. Também foi constatado o pagamento de despesas pessoais do ala de 32 anos e pessoas de seu círculo.
Além das penas, o inquérito final estabeleceu que os Clippers sejam submetidos a um programa de monitoramento e conformidade da NBA pelos próximos cinco anos. Kawhi Leonard foi multado por violações de benefícios considerados impróprios, embora tenha mantido seu contrato intacto.
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Mais envolvidos no caso Kawhi Leonard
Entre outros envolvidos estão Dennis Robertson, tio de Leonard e seu ex-representante de negócios, que foi banido pela NBA por cinco anos; Steve Ballmer, proprietário dos Clippers, que foi suspenso por um ano das atividades relacionadas à liga e à franquia; Lawrence Frank, diretor de operações de basquete, que recebeu suspensão de seis meses sem remuneração; e Gillian Zucker, presidente de operações de negócios, que foi suspenso por um ano, também sem remuneração.
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