LeBron James faz história com o filho e anota duplo-duplo nos playoffs da NBA
Lakers venceu o Houston Rockets por 107 a 98 na noite de sábado (19)
A noite do último sábado (18) ficou marcada por mais um ineditismo de LeBron James: o astro do Lakers se tornou o primeiro pai a jogar ao lado do filho durante os playoffs da NBA. O momento aconteceu durante o segundo período da partida contra o Houston Rockets, quando Bronny James entrou em quadra por alguns minutos. O time de Los Angeles venceu por 107 a 98.
Relacionadas
➡️Com brasileiro, Playoffs da NBA são definidos; veja o chaveamento
➡️Playoffs do NBB estão definidos; veja confrontos das oitavas de final
Além do momento inédito, LeBron ainda deixou a quadra com um duplo-duplo. Ele contribuiu com 19 pontos, 13 rebotes, e oito assistências na vitória em casa. Lakers e Rockets se reencontram nesta terça-feira (21), novamente em Los Angeles, para o segundo jogo dos playoffs.
— Eu estive em quadra com meu filho em um jogo dos playoffs. Essa é provavelmente a coisa mais louca que já me aconteceu na carreira. Foi muito legal estar lá com ele, com o irmão, a irmã e a mãe no ginásio. E a avó, minha mãe, conseguiu assistir ao filho e ao neto durante os playoffs, que loucura - disse LeBron.
A abertura dos playoffs foi de dominância das franquias de melhor campanha na fase regular, que iniciaram a sequência como mandantes. Além do Lakers, o Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, e New York Knicks também venceram no sábado (18).
🏀 Aposte em quem vencerá nos Playoffs na NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Veja os resultados de sábado na NBA
Cleveland Cavaliers 126 X 113 Toronto Raptors
New York Knicks 113 x 102 Atlanta Hawks
Denver Nuggets 116 x 105 Minnesota Timberwolves
Los Angeles Lakers 107 x 98 Houston Rockets
