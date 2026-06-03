Spurs x Knicks pelo jogo 1 da final da NBA; horário e onde assistir
Essa será a primeira final de NBA do Knicks desde 1999, justamente contra o Spurs
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San Antonio Spurs e New York Knicks irão se enfrentar nesta quarta-feira (03) pelo primeiro jogo das finais da NBA 2025/26, a partir das 21h30 (horário de Brasília). A partida será no Frost Bank Center, em San Antonio, e terá transmissão do Prime Video (streaming) e da NBA League Pass (pay-per-view).
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A equipe de Nova Iorque vem de sua 11ª vitória seguida nos playoffs, após varrer o Cleveland Cavaliers e o Philadelphia 76ers. Na primeira fase, chegou a estar perdendo por 2 a 1 contra o Atlanta Hawks, mas venceu os últimos três jogos para dar início a essa sequência impressionante até a grande final.
Jalen Brunson foi eleito o MVP das finais da Conferência Leste, principalmente pelas três primeiras partidas. O jogador foi essencial no primeiro jogo da série contra o Cavs, em que anotou 38 pontos e ajudou o Knicks a reverter uma desvantagem de 22 pontos. Na segunda partida, fez o maior número de assistências em playoffs na sua carreira (14), e na terceira foi cestinha do jogo (30). O troféu foi entregue por Patrick Ewing e Walt Frazier, lendas do Knicks.
Já San Antonio teve um duelo duro nas finais da Conferência Oeste, precisando de sete jogos para vencer o atual campeão Oklahoma City Thunder. Victor Wembanyama teve atuações impressionantes e foi eleito o MVP das finais de conferência. Logo no primeiro jogo da série, Wemby fez 41 pontos e 24 rebotes, tornando-se o jogador mais jovem da história a registrar ao menos 40 pontos e 20 rebotes em uma partida de playoffs.
O elenco também contou com a recuperação de jogadores importantes durante os jogos finais da série contra o OKC. Atletas como De'Aaron Fox e Dylan Harper estão completamente recuperados para as finais. Já o Knicks não deverá contar com o seu pivô Mitchell Robinson, que fraturou um dos dedos da mão direita e está listado como questionável. A situação será avaliada jogo a jogo.
Essa é a primeira classificação do Knicks às finais da NBA desde 1999, quando perdeu para o San Antonio Spurs por 4 a 1. Curiosamente, a última final que o técnico do Knicks, Mike Brown, disputou também foi contra o Spurs, mas em 2007, quando o treinador estava justamente no Cleveland Cavaliers. Apesar de ter sido derrotado por 4 a 0, liderou o Cavs à sua primeira aparição nas finais da NBA. Nas finais de 2026, tanto o Knicks quanto o técnico podem ter uma revanche.
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🏀✅ Ficha técnica
San Antonio Spurs x New York Knicks - Jogo 1 das finais da NBA 2025/26
📅 Data e horário: quarta-feira, 03 de junho de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Frost Bank Center, em Oklahoma, nos Estados Unidos
📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)
Veja a agenda completa:
- 03/06 (quarta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
- 05/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30, no Frost Bank Center
- 08/06 (segunda-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
- 10/06 (quarta-feira) - Knicks x Spurs - 21h30, no Madison Square Garden
- 13/06 (sábado) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
- 16/06 (terça-feira) - Knicks x Spurs - 21h30*, no Madison Square Garden
- 19/06 (sexta-feira) - Spurs x Knicks - 21h30*, no Frost Bank Center
*Se necessário
🏀Aposte em quem será o campeão da NBA!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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