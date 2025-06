AO VIVO: acompanhe o pré-jogo entre Flamengo e Espérance direto dos EUA

FILADÉLFIA (EUA) — O Flamengo estreia contra o Espérance nesta segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, e busca seus primeiros pontos no Mundial de Clubes 2025.

O Rubro-negro Carioca se prepara para enfrentar o time tunisiano que conta com os brasileiros Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues no elenco.

Filipe Luís junto à comissão técnica do Flamengo no último treino antes da estreia no Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Acompanhe em Tempo Real as notícias do Flamengo:

Torcidas de Flamengo e Esperánce festejam antes da estreia no Mundial

Está chegando a hora da estreia de Flamengo e Espérance no Mundial de Clubes. As torcidas dos dois times não seguraram a ansiedade e foram à famosa escadaria do Rocky Balboa, na Filadélfia, para fazer a festa antes da bola rolar, com direito a bateria, bandeirão e muita cantoria. Leia a matéria completa aqui.

Jorginho será titular na estreia do Flamengo no Mundial? Veja o cenário

O confronto promete emoções, não apenas pela importância da partida em si, mas também pela expectativa em torno de uma possível estreia do meia Jorginho, ex-Arsenal e Chelsea, com a camisa rubro-negra. Leia a matéria completa aqui.

Joia do Flamengo relata emoção de estar no Mundial e revela ser fã de Haaland

Em entrevista no estádio Lincoln Financial Field, palco da estreia contra o Espérance (TUN), o jovem Joshua falou sobre a emoção de estar no Mundial de Clubes pela primeira vez e revelou ser fã de craque do Manchester City. Leia a matéria completa aqui.

Léo Pereira avalia ataque do Espérance e diz que gramado vai ajudar o Flamengo

Um dos desafios da equipe vai ser parar o forte ataque do time africano, missão que Léo Pereira terá que cumprir ao lado dos companheiros no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O atleta destacou a força ofensiva do adversário, mas disse que estudou todos os movimentos dos atacantes e se sente preparado para a estreia, apesar do nervosismo de jogar em uma nova competição a nível mundial. Leia a matéria completa aqui.

Filipe Luís comenta situação de Gerson no Flamengo: ‘Continua o mesmo jogador’

Após críticas da torcida por aceitar uma proposta do Zenit, Gerson recebeu o apoio do técnico Filipe Luís. Na última entrevista coletiva antes da estreia no Mundial, realizada no estádio Lincoln Financial Field, o treinador evitou comentar diretamente sobre a negociação, mas fez questão de exaltar a importância do volante para o elenco, destacando sua liderança e o respeito que conquistou dentro do grupo. Leia a matéria completa aqui.

Filipe Luís em entrevista antes da estreia do Mundial (Foto: Lucas Bayer / Lance!)