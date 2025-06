FILADÉLFIA (EUA) — A vitória do Flamengo por 2 a 0 diante do Espérance, da Tunísia, na noite desta segunda-feira (16), passou diretamente pelos pés dos meias Arrascaeta e Jorginho. Os jogadore tiveram participação fundamental no triunfo na estreia do Rubro-Negro. O primeiro abriu o marcador para a equipe brasileira. Já o segundo deu uma bela assistência para o gol de Luiz Araújo.

continua após a publicidade

A reportagem do Lance! esteve no Lincoln Financial Field e acompanhou de perto a atuação do Flamengo. Desde o início da partida, Arrascaeta e Jorginho vinham dando indícios que o jogo passaria por eles, dividindo a responsabilidade.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O camisa 10 da Gávea abriu o placar aos 17 minutos, após receber passe de Luiz Araújo. Arrascaeta, de primeira, mandou a bola no contrapé do goleiro, que não teve o que fazer. Ele, aliás, já igualou a sua segunda temporada com mais gols pelo Rubro-Negro: 13. A melhor foi em 2019, quando balançou a rede 18 vezes em 52 jogos.

continua após a publicidade

Arrascaeta, inslusive, foi escolhido o melhor jogador da partida pela Fifa.

Jorginho foi destaque do Flamengo na vitória sobre o Espérance (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Números de Arrascaeta em 2025

27 jogos 13 gols 6 assistências

Grande estreia de Jorginho pelo Flamengo

Em sua estreia com a camisa rubro-negra, Jorginho teve uma atuação de gala. O jogador ítalo-brasileiro foi peça fundamental no time brasileiro, com participação em quase todas as jogadas. Entrosado com os demais atletas do elenco, apesar do pouco tempo no clube, Jorginho se tornou referência em campo para os companheiros logo nesse primeiro compromisso.

A sua atuação foi premiada com uma grande assistência para Luiz Araújo. O meia, de primeira, achou o companheiro no meio de dois marcadores, e o deixou em grandes condições de finalizar ao gol.

continua após a publicidade

Torcedores gritaram o nome de Jorginho

Jorginho foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo, quando Filipe Luís chamou Allan. Na saída do gramado, ele teve o nome gritado pelos torcedores no estádio, que recebeu 25.797 espectadores.

Próximos jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real