FILADÉLFIA (EUA) - Começou a contagem regressiva para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. O time comandado por Filipe Luís só entra em campo às 22h desta segunda-feira (horário de Brasília) contra o Espérance (TUN), mas o torcedores já entraram no clima da competição e fizeram a festa na famosa escadaria de Rocky Balboa, em frente ao Museu de Arte da Filadélfia, no estado da Pensilvânia.

Um dos flamenguistas que estavam no ponto turístico era Marco Aurélio, morador de Nova Iorque que veio acompanhar o time com altas expectativas para este Mundial de Clubes.

- Mengão sempre, vamos ganhar! É jogar como o Flamengo joga, estamos otimistas. Vim pegar a energia do Balboa e transferir para o Mengão amanhã. É primordial passar da primeira fase, e depois vamos aos poucos no mata-mata a depender do nosso adversário. Sonhar não custa nada - vislumbrou o torcedor.

Márcio é outro torcedor que aposta nas energias de Rocky Balboa para ver o Flamengo sair com a vitória na estreia do Mundial.

- Expectativa é a melhor possível, torcendo por uma vitória de, pelo menos, 2 a 0, para iniciar o Mundial com o pé direito. Tem que se inspirar no Rocky [Balboa], os caras têm que ver o vídeo do Rocky para trazer a energia para dentro de campo.

Torcedor do Flamengo leva o filho para escadaria de Rocky Balboa (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Já Cláudio Neto levou o filho para o "point" dos rubro-negros e projetou brilho do atacante Pedro na estreia diante do Espérance.

- Os caras estão ganhando tudo lá na Tunísia, mas estamos super animados. Flamengo é Flamengo. Vamos acreditar até o final, passar dessa primeira fase na liderança e quem sabe não chegar a uma final do Mundial. Amanhã [segunda] é 2 a 1, com dois gols de Pedro - disse otimista.

Os torcedores do Flamengo também vão se encontrar no local nesta segunda-feira antes da partida pelo Mundial, às 15h (horário local/16h de Brasília). A ideia é fazer um "esquenta" para o jogo, com cantos e muita festa. O horário de saída rumo ao Lincoln Financial Field será por volta das 17h.

A história da escadaria

Estátua Rocky Balboa será point de torcedores do Flamengo no Mundial (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O local ganhou fama por conta de uma cena do primeiro filme da saga Rocky em 1976. Estrelado por Sylvester Stallone, Rocky Balboa subiu correndo a escadaria durante um momento de treinamento. Após chegar ao topo, indicando superação, esforço e determinação, o personagem levantou os braços como sinal de vitória.

Uma estátua com esse gesto, aliás, foi colocada na base da escadaria. A arte doada por Sylvester Stallone foi e utilizada na gravação de Rocky III.

A cena se tornou um ícone do cinema mundial, e muitos turistas que visitam o local repetem a cena de Rocky, subindo os degraus correndo.

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

