Flamengo: Léo Ortiz analisa Chelsea e o compara com rival do Palmeiras no Mundial

FILADÉLFIA (EUA) — O Flamengo já pensa no duelo com o Chelsea na próxima sexta-feira (20), pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. Em entrevista após a estreia nesta segunda-feira (16), com vitória por 2 a 0 sobre o Espérance, Léo Ortiz foi questionado sobre o que esperar da partida contra os ingleses, tendo empate entre Palmeiras e Porto como comparação.

continua após a publicidade

➡️ Arrascaeta e Jorginho têm atuações brilhantes em estreia do Flamengo no Mundial

— Eu acho que o Porto é uma camisa muito pesada também, eu acho que não dá para desprezar, são dois títulos de Champions League. A gente espera um jogo muito difícil, não dá para comparar com o jogo do Palmeiras, é um jogo totalmente diferente. O Palmeiras joga de uma maneira diferente da gente, o Porto joga de uma maneira diferente do Chelsea — afirmou Ortiz.

— A gente vai esperar um jogo muito difícil, é um time com muita qualidade, um time muito jovem, que não só joga no pé, mas também joga com espaço, então a gente já conhece bem. A gente já viu alguns lances desde o início, desde que o Filipe chegou, de dinâmicas que são parecidas com o que a gente faz. Então, hoje a gente pôde acompanhar um pouco do jogo à tarde (entre Chelsea e LAFC) e tenho certeza que vai ser um grande jogo. A gente vai se preparar muito, é um jogo muito difícil, é um time de Champions League, atual campeão da Europa (Conference, na verdade) League. Então, o time vai nos colocar num nível muito alto e a gente tem que atender essas expectativas para conseguir vencer o jogo — completou o zagueiro.

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís destaca vitória do Flamengo na estreia do Mundial

Estreia de Jorginho

Léo Ortiz comentou a estreia de Jorginho com a camisa do Flamengo, logo na primeira partida do Mundial de Clubes. O zagueiro rasgou elogios ao companheiro e exaltou a facilidade dele em se adaptar ao elenco rubro-negro.

— É um grande jogador, e dentro de um time como o nosso fica fácil de ele se adaptar. Eu não peguei o primeiro dia dele aqui, porque eu estava na Seleção, mas, desde o dia que eu cheguei, eu senti ele já muito à vontade com as nossas dinâmicas. Tem algumas semelhanças com algumas coisas que ele já fazia. Então, aí fica mais fácil ainda para ele, porque é um jogador top mundial. Não sei há quanto tempo, foi top 3 melhores jogador do mundo, e tem o currículo que ele tem. Então, eu sabia que ele teria uma facilidade muito grande para se adaptar. Felizmente, hoje já foi titular por algumas circunstâncias e deu conta do recado. É um jogador que a gente sabe que pode esperar dele, e ele tem certeza que ele vai entregar para a gente dentro de campo — declarou o camisa 3.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Vaias da torcida a Gerson

Gerson roubou a cena durante a entrada dos times em campo no Lincoln Financial Field. Com acordo para trocar o clube pelo Zenit após a competição, o camisa 8 foi vaiado por parte da torcida rubro-negra presente no estádio. Sobre como o meio-campista tem lidado com as críticas, Léo Ortiz garantiu que o companheiro está focado no Flamengo.

— É um cara que sabe lidar com esse momento, como eu disse, na coletiva é um momento que faz parte das nossas vidas, de estar no meio de negociações, de estar tendo que jogar, então ele é um cara muito maduro, eu falei, ele não é nosso capitão à toa, independente se ele for sair ou se ele não for sair, ele vai estar entregando o máximo enquanto ele estiver vestindo a camisa do Flamengo, não só um jogador como, também já se disse, um torcedor do Flamengo, então tem certeza que ele vai honrar a camisa até o final. E vai dar conta do recado até o final da competição — disse o zagueiro.

➡️ Mundial: Arrascaeta elogia estreia do Flamengo e projeta duelo com o Chelsea