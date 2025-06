Filipe Luís destaca vitória do Flamengo na estreia do Mundial

O técnico Filipe Luís iniciou a entrevista coletiva, após a vitória por 2 a 0 sobre o Espérance, avaliando o desempenho do Flamengo na estreia da Copa do Mundo de Clubes. O comandante rubro-negro se mostrou satisfeito com a vitória, mirou o confronto contra o Chelsea e destacou o bom jogo feito pela equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- Foi difícil. No início, eu acho que a gente conseguiu controlar um pouco mais o jogo com posse de bola, mas depois que a gente fez o gol, a gente diminuiu um pouco e isso nos custou um pouco do nosso tempo de bola. No segundo tempo, a gente conseguiu fazer o segundo gol, foi uma grande vitória. Vamos pensar agora no Chelsea, é um grupo difícil, mas estamos satisfeitos. A gente sempre quer jogar para a frente e rápido, mas às vezes os jogadores ficam mais lentos um pouco durante o jogo e rápidos quando querem. Eles escolhem fazer isso às vezes, mas acho que foi um bom jogo - declarou o treinador rubro-negro.

Matéria em atualização