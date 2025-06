FILADÉLFIA (EUA) - Está chegando a hora da estreia de Flamengo e Espérance no Mundial de Clubes. A partida válida pela primeira rodada do grupo D vai começar às 22h desta segunda-feira (horário de Brasília), mas as torcidas dos dois times não seguraram a ansiedade e foram à famosa escadaria do Rocky Balboa, na Filadélfia, para fazer a festa antes da bola rolar, com direito a bateria, bandeirão e muita cantoria.

O local, conhecido mundialmente depois da gravação do primeiro filme da saga "Rocky", virou ponto de encontro de torcedores rubro-negros nos últimos dias, mas, nesta segunda-feira, os tunisianos também resolveram fazer parte do movimento e protagonizaram um saudável - e provocativo - duelo entre as torcidas.

A saída do grupo de flamenguistas da escadaria com destino ao Lincoln Financial Field, palco do jogo, está prevista para as 17h (horário local/18h de Brasília).

A história da escadaria

Torcedores levam bandeirão do Flamengo à escadaria do Rocky Balboa (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O local ganhou fama por conta de uma cena do primeiro filme da saga "Rocky", em 1976. Estrelado por Sylvester Stallone, Rocky Balboa subiu correndo a escadaria durante um momento de treinamento. Após chegar ao topo, indicando superação, esforço e determinação, o personagem levantou os braços como sinal de vitória.

Uma estátua com esse gesto, aliás, foi colocada na base da escadaria. A arte doada por Sylvester Stallone foi e utilizada na gravação de "Rocky III".

A cena se tornou um ícone do cinema mundial, e muitos turistas que visitam o local repetem a cena de Rocky, subindo os degraus correndo.

Veja mais fotos da torcida direto dos EUA

Torcida do Flamengo já no clima da estreia no Mundial (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Torcedores do Flamengo lotam escadaria e deixam o Rocky trajado de vermelho e preto (Lucas Bayer / Lance!)

Torcidas de Flamengo e Espérance se reúnem em famosa escadaria da Filadélfia (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O Rocky virou Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Torcidas de Flamengo e Espérance fazem barulho na escadaria do Rocky Balboa (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

