Flamengo homenageia ídolo horas antes da estreia no Mundial

Horas antes da estreia na Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo usou as redes sociais para prestar uma belíssima homenagem ao ídolo Adílio. O icônico camisa 8, que acabou falecendo em agosto do ano passado, fez parte da geração mais marcante da história rubro-negra. O clube destacou que esta será a primeira disputa de mundial sem a presença do meia.

Cria da casa, Adílio conquistou 10 títulos com a camisa do Flamengo: quatro Campeonatos Cariocas (1978,1979,1981 e 1986), quatro Campeonatos Brasileiros (1980, 1982, 1983 e 1987), além da primeira Libertadores e o título mundial contra o Liverpool (1981). Na histórica final contra os ingleses, o camisa 8 foi o autor do segundo gol, na vitória por 3 a 0.

Adílio defendeu o clube por 13 anos, marcou 129 gols e se tornou o terceiro jogador com mais partidas disputadas (617). O “Brown”, como era chamado por seus companheiros pela adoração ao cantor norte-americano James Brown, formou o melhor meio-campo da história, ao lado de Zico e Andrade.

Momentos marcantes de Adílio pelo Flamengo

Além do histórico gol contra o Liverpool, Adílio deixou sua marca em outros confrontos decisivos para o rubro-negro. Na final do campeonato estadual de 1981, contra o Vasco, o camisa 8 abriu o placar no jogo que garantiu o título. Dois anos depois, o meia foi o autor do gol que garantiu o terceiro título brasileiro, contra o Santos.

Outro gol muito marcante de Adílio foi o que garantiu o pentacampeonato da Taça Guanabara, em 1982. Aos 45 minutos, ele tocou por baixo do goleiro vascaíno Mazaropi e correu para o abraço. Em 2019, o Flamengo homenageou o ídolo com um busto, em sua sede na Gávea.