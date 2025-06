FILADÉLFIA (EUA) - Os jogadores do Flamengo já vivem o clima do jogo contra o Espérance (TUN), marcado para as 22h desta segunda-feira (horário de Brasília), pela primeira rodada do grupo D do Mundial de Clubes. Um dos desafios da equipe vai ser parar o forte ataque do time africano, missão que Léo Pereira terá que cumprir ao lado dos companheiros no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Léo Pereira treina pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes/ Flamengo)

O zagueiro foi um dos entrevistados na zona mista do Flamengo, já no palco da partida desta segunda. O atleta destacou a força ofensiva do adversário, mas disse que estudou todos os movimentos dos atacantes e se sente preparado para a estreia, apesar do nervosismo de jogar em uma nova competição a nível mundial.

- Eu consegui ver alguns números e alguns vídeos dos atacantes [do Espérance]. Eles têm um ataque muito forte, são 100 gols em 46 jogos, com uma defesa bem sólida. Temos que respeitar o time deles e mostrar dentro de campo porqurque estamos no Flamengo. Temos que pensar nesse primeiro jogo e tentar neutralizar esse ataque deles que é muito forte - avaliou Léo Pereira antes da estreia do Flamengo.

- Estamos ansiosos para esse primeiro jogo, estar aqui deu para sentir ainda mais essa ansiedade que toda a Nação está sentindo. Só amanhã mesmo para tirar essa tensão. A gente viu os jogos, deu para ver que o europeus também querem ganhar esse Mundial inédito. Estamos preparados para representar os rubro-negros.

De fato o Espérance marcou 100 gols em 46 jogos na temporada, que culminou com a tríplice coroa nacional na Tunísia. Um dos destaques do setor ofensivo é Yan Sasse, um velho conhecido dos brasileiros.

- Eles têm atacantes de velocidade, o Yan Sasse a gente conhece um pouco porque já jogou no Brasil. Temos que tentar fazer o que a gente sabe de melhor, que é defender. Claro que tudo começa no ataque, mas estou analisando vídeos para não ser pego de surpresa. Pensar também na gente, temos um grande elenco que veio para vencer - completou.

Condição do gramado para estreia

Léo Pereira concede entrevista no palco da estreia do Flamengo contra o Espérance (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Outro fator pontuado por Léo Pereira durante a entrevista foi a qualidade do gramado no estádio Lincoln Financial Field, palco de Flamengo e Espérance. O zagueiro elogiou a manutenção e disse que o estilo de jogo da equipe não será prejudicado neste quesito.

- O gramado está surpreendentemente bom. Acho que não vai ser um ponto negativo, e sim positivo. Vai nos ajudar bastante - apontou o zagueiro.

Ainda com incógnitas para a estreia contra o Espérance, o técnico Filipe Luís deve escalar a seguinte equipe: Rossi; Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Varela (Ayrton Lucas/Alex Sandro); Pulgar e Jorginho (Allan); Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo (Plata); Bruno Henrique (Pedro).

