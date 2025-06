FILADÉLFIA (EUA) - Em meio a um elenco estrelado, com jogadores experientes e de destaque internacional, um garoto de 18 anos se destaca no Flamengo e divide com outros colegas de equipe a oportunidade de disputar o primeiro Mundial de Clubes da carreira. Joshua é um dos mais novos da delegação e não esconde a alegria de menino ao viver a experiência de estar na competição, ao lado dos grandes craques do futebol.

continua após a publicidade

+ Léo Pereira avalia ataque do Espérance e diz que gramado vai ajudar o Flamengo

Joshua, joia do convocada para o Mundial, celebra gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Em entrevista aos jornalistas no estádio Lincoln Financial Field, palco da estreia contra o Espérance (TUN) às 22h desta segunda-feira (horário de Brasília), Joshua falou sobre a emoção de estar no Mundial de Clubes pela primeira vez

- É uma experiência incrível para mim, tudo o que eu estou vivendo é um sonho. Fico muito feliz em estar na Copa do Mundo de Clubes. Espero ajudar a equipe, sei que temos grandes jogadores, grandes times. Eu estou muito feliz, uma experiência incrível para mim. Espero que o Flamengo saia com a vitória e com o título, se Deus quiser.

continua após a publicidade

- Quando eu recebi a notícia eu fiquei muito feliz, eu não imaginava estar na competição. Fiquei muito feliz quando eu vi que estava convocado. Estou vivendo um sonho, muito feliz em estar aqui. Espero ajudar - declarou

Promessa do Flamengo

Joshua, joia do Flamengo, em entrevista no Lincoln Financial Field antes da estreia no Mundial (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Aos 18 anos, o garoto abraçou a primeira oportunidade que foi dada por Filipe Luís e não saiu mais do time. Em sua estreia como atleta do time profissional, Joshua balançou as redes na vitória magra contra o Botafogo-PB, fora de casa, pela Copa do Brasil, e abriu caminhos para a classificação às oitavas de final.

continua após a publicidade

Foi a partir desse momento que o jovem despontou e passou a frequentar o time principal com regularidade. Mesmo sem entrar nos jogos, ele aparece sempre entre os relacionados em compromissos importantes na temporada da equipe.

A partir desta segunda começa a jornada de Joshua no Mundial de Clubes pelo Flamengo. Com a cara e o desejo de quem ainda vive um sonho de videogame, o garoto revela idolatria pelo goleador Haaland e diz estar pronto para assumir o protagonismo e ser utilizado pelo treinador.

- [Se fosse para trocar a camisa] seria com o Haaland, do Manchester City, é um cara que eu gosto muito.

- O Filipe [Luís] me conhece muito bem. Eu estou pronto para onde ele me colocar para jogar. Gosto de jogar como meia ofensivo, como um camisa 10 classico. Ainda não no lugar do Arrasca, mas na mesma função dele - diz com o sorriso no rosto de quem sabe da resposabilidade de substituir um ídolo.