Mundial: torcedores do Flamengo provocam Palmeiras e transformam Filadélfia em Maracanã

Durante o pré-jogo de Flamengo e Espérance, pelo Mundial de Clubes, as torcidas se concentram do lado de fora do Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Vivendo um clima de Maracanã nos Estados Unidos, os flamenguistas fazem a festa com embaixadinha, samba e churrasco. Além disso, em uma nítida provocação ao rival Palmeiras, a torcida rubro-negra pendurou uma cabeça de porco numa árvore.

Com frases escritas como: “Sem mundial”, “#Chora Porco” e “51 é pinga”, em provocação ao título mundial da Copa Rio de 1951, conquistado pelo Alviverde, a cabeça do animal virou sucesso entre os flamenguistas no local. O ex-goleiro Raul Plassmann, campeão mundial pelo Flamengo, está junto com os torcedores no esquenta para a partida.

Buscando fugir do frio, a torcida rubro-negra vai fazendo a festa nas ruas da Filadélfia. O jornal “The Philadelphia Inquirer” destacou a presença dos torcedores rubro-negros na cidade, reforçando o tamanho e o volume de torcedores para acompanhar a partida.

Torcedores do Flamengo fazem churrasco antes do jogo com o Esperánce (Foto: Lucas Bayer/LANCE!)

Está chegando a hora da estreia de Flamengo e Espérance no Mundial de Clubes. A partida válida pela primeira rodada do grupo D vai começar às 22h desta segunda-feira (horário de Brasília), mas as torcidas dos dois times não seguraram a ansiedade e foram à famosa escadaria do Rocky Balboa, na Filadélfia, para fazer a festa antes da bola rolar, com direito a bateria, bandeirão e muita cantoria.

O local, conhecido mundialmente depois da gravação do primeiro filme da saga "Rocky", virou ponto de encontro de torcedores rubro-negros nos últimos dias, mas, nesta segunda-feira, os tunisianos também resolveram fazer parte do movimento e protagonizaram um saudável - e provocativo - duelo entre as torcidas.