Mundial: Arrascaeta elogia estreia do Flamengo e projeta duelo com o Chelsea

Eleito o melhor em campo na vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Espérance, Arrascaeta aprovou a atuação da equipe na estreia pelo Mundial de Clubes. O uruguaio foi o autor do gol que abriu o placar no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), nesta segunda-feira (17), e valorizou a postura do Rubro-Negro em campo.

— Eu acredito que a gente manteve a identidade do nosso elenco, do Flamengo. Jogamos do mesmo jeito, ficar com a bola, atrair o rival, criar espaços. Sabemos que eles tinham umas marcações individuais, então às vezes temos que pegar menos na bola, mas em determinados lugares do campo a gente fez a diferença. Feliz por isso, porque às vezes você tem estreia, ansiedade e outros fatores que podem atrapalhar, mas a gente deixou isso para trás e fez um grande jogo — celebrou o camisa 10 em entrevista à "CazéTV".

O Flamengo enfrenta o Chelsea na próxima sexta-feira (20), pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Arrascaeta analisou a diferença entre os clubes da Europa e da América do Sul, elogiou a equipe inglesa, mas disse que o Flamengo vai em busca da primeira colocação.

— É um grande elenco, mundial, o Chelsea tem grandes jogadores. (Os times europeus) Têm investimentos muito superiores aos da América. Depois, dentro do campo, é obviamente 11 contra 11. A gente acredita que o mais importante é manter a nossa identidade, nossa forma de jogar, nosso jeito, como a gente sempre fez, e ir para mais um jogo. Sabemos que vai ser com certeza um jogo muito difícil, muito pegado, mas tentaremos vencer para tentar pegar a primeira vaga que é o mais importante — declarou o uruguaio.

