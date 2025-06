Bastidores: Wesley se destaca em preparação do Flamengo no Mundial

O Flamengo fez neste domingo (15) o último treino antes da estreia no Mundial de Clubes, diante do Espérance, da Tunísia, e um nome tem chamado a atenção nos primeiros dias de preparação do Rubro-Negro nos Estados Unidos: Wesley.

A imprensa teve acesso aos 15 primeiros minutos de cada um dos quatro treinamentos da equipe em Atlantic City, cidade na qual o Fla está baseado durante a disputa da competição. Em todos, o lateral-direito foi o primeiro a chegar ao campo da Universidade de Stockton para dar início às atividades.

Números de Wesley pelo Flamengo na temporada

Wesley vive a melhor temporada da carreira e é um dos destaques do Flamengo. O bom momento rendeu ao jovem de 21 anos as primeiras convocações para a Seleção Brasileira, e o clube já admite que será difícil mantê-lo após o Mundial, por conta do interesse de equipes da Europa. Confira abaixo números do lateral com a camisa rubro-negra em 2025.

Wesley pelo Flamengo em 2025:

23 jogos (21 titular) 1 gol 2 assistências 21 passes decisivos (0.9 por jogo) 27 cruzamentos certos (1.2 por jogo) 35 desarmes (1.5 por jogo) 24 interceptações (1.04 por jogo) 145 bolas recuperadas (6.3 por jogo) 49% de eficácia nos duelos 34 faltas cometidas (1.5 por jogo) 6 cartões amarelos Nota Sofascore 7.30

Wesley chega em treino do Flamengo nos Estados Unidos, em preparação para a estreia no Mundial de Clubes, antes do restante do elenco (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Volta por cima de Wesley no Flamengo

Antes da grande fase vivida, Wesley foi alvo de críticas da torcida do Flamengo. Desde a chegada de Filipe Luís, principalmente, o lateral-direito demonstrou evolução e se tornou um dos principais jogadores da equipe. Em novembro, após o jogo de ida da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, o jogador abriu o jogo sobre a volta por cima e revelou que mudou hábitos até a melhora.

— A virada de chave foi a minha família. Eu estava em casa, pensando: "O que está acontecendo na minha vida?". Eu cheguei como revelação e fui caindo de nível. Tive problemas extracampo, mas botei a cabeça no lugar. Conversei com minha família, com meu empresário, e a gente foi atrás de fisioterapeuta para melhorar meu desempenho e físico, e de analista de desempenho — contou.

— Comecei a estudar o que eu poderia fazer para melhorar. Eu já faço isso há quase cinco meses. As pessoas veem o resultado agora, mas faz tempo. Então essa foi a virada de chave principal. Isso e meus companheiros, que acreditaram em mim, não desistiram. O Gabigol, todo mundo falando de má fase, mas está aí o resultado do trabalho dele. Entrou e fez dois gols — completou Wesley.

