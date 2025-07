Europeus reagem à absolvição de Lucas Paquetá: ‘Não ousem’

Acabou a novela. A Federação Inglesa (FA) encerrou as investigações sobre um possível envolvimento de Lucas Paquetá em um esquema de apostas, na manhã desta quinta-feira (31), após considerar o atleta inocente. A Comissão Reguladora considerou que não houve provas das denúncias. Torcedores do clube londrino repercutiram a decisão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas redes sociais, fãs dos Hammers demostraram apoio ao brasileiro. A grande maioria da torcida do time inglês condenou as ações da FA sobre o atleta e pediram para diretoria do clube não vendê-lo na atual janela de transferências. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: Não ouse vendê-lo

Tradução: É melhor não vendermos a Paquetá. Sem custo, o Lucas vai cozinhar diferente

Tradução: Não ouse vender ele Sullivan!!!

Tradução: Vocês podem PROCESSAR a FA por tudo que eles causaram tanto ao jogador quanto ao clube...? A FIFA precisa saber disso

Tradução: Agora mostre para todos, em campo, o porque o Lucas Paquetá é o nosso brasileiro magnífico

Tradução: Palavras não conseguem expressar a minha felicidade por este homem e sua família. Lucas Paquetá e Duda Fournier se comportaram de forma impecável durante este período traumático, escondendo a dor do mundo exterior. Esta investigação da FA jamais deveria ter se arrastado como se arrastou.

continua após a publicidade

Tradução: Claro que ele é inocente! Sempre soubemos que ele era! Não há ninguém melhor que Lucas Paquetá!

Tradução: Não tem ninguém melhor que o Lucas Paquetá

Fim do processo de Lucas Paquetá

O brasileiro foi inocentado das acusações de manipulação das acusações de má conduta feitas contra ele pela Associação de Futebol (FA) por supostas violações da regra E5 da FA. A Comissão Reguladora considerou que não houve provas das denúncias. Desta forma, ele está livre para atuar pelo West Ham.

No entanto, embora tenha sido absolvido da má conduta em relação a apostas, brasileiro foi considerado culpado em outra acusação feita pela FA de não cumprir "suas obrigações de responder perguntas e fornecer informações à investigação", referente a Regra F3. A Comissão Regulamentadora divulgará a pena de Paquetá em breve. A decisão também foi publicada no site oficial da Federação Inglesa.

continua após a publicidade

A investigação aconteceu após a Federação Inglesa identificar um padrão de apostas suspeito, quando cerca de 60 entradas foram feitas a pessoas ligadas ao jogador no Rio de Janeiro, com predominância na Ilha de Paquetá. No entanto, o tribunal não encontrou provas suficientes para punir o jogador e o absolveu da acusação.

Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo West Ham em amistoso contra o Everton (Foto: Divulgação)

Veja a nota da FA sobre caso Paquetá

Uma Comissão Reguladora independente concluiu que as acusações de má conduta contra Lucas Paquetá, do West Ham United, por supostas violações da Regra E5 da FA não foram comprovadas.

Lucas Paquetá foi acusado de quatro supostas violações da Regra E5.1 da FA em relação à sua conduta durante as partidas do clube na Premier League contra Leicester City em 12 de novembro de 2022; Aston Villa em 12 de março de 2023; Leeds United em 21 de maio de 2023; e AFC Bournemouth em 12 de agosto de 2023.

Foi alegado que Lucas Paquetá tentou influenciar diretamente o andamento, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas, ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas.

Lucas Paquetá negou as acusações contra ele, e a Comissão Reguladora considerou que elas não foram comprovadas após uma audiência.

A Comissão Reguladora considerou que as acusações de má conduta contra o jogador por supostas violações da Regra F3 da FA foram comprovadas.

Lucas Paquetá foi acusado de duas violações da Regra F3 da FA em relação a supostas falhas no cumprimento de suas obrigações de responder perguntas e fornecer informações à investigação da FA.

Lucas Paquetá negou as acusações contra ele, mas a Comissão Reguladora as considerou comprovadas após a audiência. A Comissão Reguladora decidirá sobre a sanção apropriada para essas violações o mais breve possível.

A FA aguarda as razões por escrito da Comissão Reguladora em relação às suas decisões sobre as acusações e não se pronunciará até então.

Veja o pronunciamento oficial do West Ham

— Estamos satisfeitos que Lucas tenha sido inocentado. Ele alegou sua inocência desde o início e, como clube, o apoiamos firmemente durante todo o processo. Apesar da incrível pressão sobre ele, Lucas tem se destacado semana após semana pelo clube, sempre dando tudo de si. Tem sido um momento difícil para Lucas e sua família, mas ele se manteve absolutamente profissional durante todo o processo e agora está ansioso para encerrar este episódio, assim como todos no West Ham United — disse Karren Brady, vice-presidente do West Ham.