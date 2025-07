Embaixada dos EUA alerta brasileiros sobre visto para a Copa do Mundo

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou um alerta nas redes sociais para os torcedores que desejam viajar para acompanhar a Copa do Mundo no próximo ano. Os EUA serão a principal sede do torneio, que será organizado em conjunto com México e Canadá, e para entrar no país é necessária a obtenção de um visto, que só é concedido após análise rigorosa.

“A Copa do Mundo de 2026 será a maior de todas, com partidas em 11 cidades dos EUA. Incentivamos os viajantes estrangeiros que precisam de visto para os EUA a solicitarem agora”, publicou a embaixada dos Estados Unidos esta semana, a mais de dez meses do início da competição.

O alerta acontece porque não há um prazo de espera específico. Ele varia de acordo com a demanda de solicitações de visto e o local onde ele é feito. No Brasil, é possível solicitar visto para a Copa do Mundo de 2026 nos consulados dos Estados Unidos localizados em Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Atualmente, a fila de espera varia de poucos dias a até três meses.

Emissora de TV diz que Trump pode dificultar visto para a Copa do Mundo

Tradicionalmente, países que sediam a Copa do Mundo costumam facilitar a obtenção de visto de entrada para torcedores. Mas as tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, que aumentaram nas últimas semanas por causa do tarifaço e da suspensão de vistos de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), levantaram dúvidas sobre essa questão.

Na quarta-feira (30), a "CNN Brasil" informou que essa tensão diplomática pode levar o presidente norte-americano, Donald Trump, a banir vistos de torcedores. Procurada pelo Lance!, a Fifa não respondeu. A CBF, por sua vez, não irá se posicionar no momento.

No último mês, integrantes do Departamento de Seleções da confederação brasileira estiveram nos Estados Unidos para avaliar a estrutura de possíveis locais para abrigar a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026. Na terça-feira (29), o presidente da CBF, Samir Xaud, disse que a definição só acontecerá em dezembro, depois que for realizado o sorteio do Mundial.