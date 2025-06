A apenas um dia da estreia, os times do grupo do Flamengo no Mundial de Clubes começam a projetar a nova competição que vão encarar pela frente. O favorito da chave é o Chelsea, um dos grandes clubes da Inglaterra e que vem cheio de moral depois de boa campanha no Campeonato Inglês e título da Conference League. O treinador italiano Enzo Maresca destacou a força dos Blues na competição, mas também elogiou os adversários e citou Filipe Luís como referência.

Filipe Luís comanda o Flamengo contra o Esperance, Chelsea e LA FC no Mundial (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Em entrevista coletiva neste domingo, Maresca analisou a evolução do futebol mundial e atribuiu o maior equilíbrio entre as equipes ao intercâmbio de jogadores e treinadores, que passam por clubes de diferentes países ao longo da carreira.

- Quando você assiste a jogos de diferentes partes do mundo, percebe como o futebol evoluiu. A tecnologia permite que todos assistam e analisem os jogos, não importa em que país você esteja. Muitos times estão tentando fazer as coisas da maneira certa e jogar um bom futebol - iniciou o treinador.

- Então, as influências mudam. Por exemplo, na segunda-feira vamos enfrentar um treinador que sempre trabalhou na Alemanha [Steve Cherundolo]. Depois, enfrentaremos um treinador brasileiro que passou muitos anos da carreira na Espanha [Filipe Luís]. No futebol, é um mundo só — e acho que veremos isso neste verão - completou.

Chelsea com objetivo traçado no Mundial

Elenco do Chelsea treina nos EUA (Foto: Chelsea FC)

Com passagens pelas comissões técnicas de Sevilla, West Ham e Manchester City, além de ter assumido o comando do Leicester em 2023, Enzo Maresca começou o trabalho no Chelsea em julho do ano passado e fechou a temporada com resultados expressivos ao conquistar o título da Conference League, torneio de terceiro escalão no futebol europeu, e levar o time novamente à Liga do Campeões ao terminar na quarta posição do Campeonato Inglês depois de uma campanha sólida.

Por isso, o treinador diz que o Chelsea entra no Mundial de Clubes para tentar ser campeão e coroar a temporada de sucesso, apesar do cansaço depois de um ano longo.

- Quando você é treinador do Chelsea ou jogador do Chelsea, sempre deve tentar vencer. Não importa se é o Mundial de Clubes ou qualquer outra competição — essa é a expectativa. Sinto orgulho de liderar o Chelsea no Mundial de Clubes. É a primeira vez e tudo é novo para nós. Então, precisamos nos adaptar o mais rápido possível para garantir que estaremos prontos - projetou.

Os Blues estreiam às 16h desta segunda-feira (horário de Brasília) contra o Los Angeles FC, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. A partida entre Chelsea e Flamengo no Mundial está marcada para as 15h da próxima sexta-feira (de Brasília), na Filadélfia.

