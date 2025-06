Flamengo tem Jorginho e desfalques na estreia no Mundial; veja escalação

O Flamengo tem escalação definida para a estreia no Mundial de Clubes nesta segunda-feira (16), contra o Espérance. O destaque entre os titulares é Jorginho, que estreia com a camisa do Rubro-Negro no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), no duelo válido pela primeira rodada do Grupo D. Por outro lado, a equipe tem os desfalques de Alex Sandro e De la Cruz.

continua após a publicidade

➡️ Raul Plassmann avalia compromissos do Flamengo no Mundial

O lateral-esquerdo não foi relacionado para a estreia na Copa do Mundo de Clubes por conta de controle de carga. Durante a preparação em Atlantic City, o defensor participou apenas de dois dos quatro treinos do Fla, sendo o último de forma limitada. Assim, será preservado por desgaste, e Ayrton Lucas assume a vaga.

Por sua vez, o uruguaio está em fase final de recuperação de uma entorse no joelho, que o afasta dos gramados desde 18 de maio, e também não fica sequer no banco de reservas. Há expectativa de retorno do meio-campista no duelo com o Chelsea, na próxima sexta-feira (20). Quem atuará ao lado de Erick Pulgar no setor é justamente o estreante Jorginho.

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: acompanhe o pré-jogo entre Flamengo e Espérance direto dos EUA

Escalação do Flamengo

Além dos destaques, outras dúvidas da escalação do Fla foram sanadas. Wesley dá lugar a Varela na lateral direita, e Pedro ganhou a disputa com Bruno Henrique no comando de ataque. Por fim, Gonzalo Plata, recuperado de edema no joelho direito, fica como opção no banco, com Luiz Araújo e Gerson escalados pelos lados. O camisa 8, inclusive, segue como capitão, mesmo com saída encaminhada para o Zenit.

Com novidades e desfalques, o Flamengo está escalado para enfrentar o Espérance com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Pedro.

continua após a publicidade

Escalação do Espérance

Do outro lado, o Espérancepara a estreia no Mundial com o seguinte time: Said; Ben Ali, Ben Hmida, Meriah e Tougai; Guenichi e Ogbelu; Jbéli, Rodrigo Rodrigues e Belaili; Yan Sasse.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo