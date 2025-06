Jorginho será titular na estreia do Flamengo no Mundial? Veja o cenário

O Flamengo inicia sua caminhada no Mundial de Clubes da FIFA 2025 nesta segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), contra o Espérance, da Tunísia. O confronto promete emoções, não apenas pela importância da partida em si, mas também pela expectativa em torno de uma possível estreia do meia Jorginho, ex-Arsenal e Chelsea, com a camisa rubro-negra.

Substituto natural de De La Cruz?

Em entrevista coletiva no domingo (15), o técnico Filipe Luís revelou a ausência do uruguaio Nico De La Cruz, que está lesionado, na estreia do Mundial. Naturalmente, o treinador Filipe Luís precisará tomar uma decisão entre duas principais opções: Allan, velho conhecido do elenco, e Jorginho, que chega credenciado por uma carreira consolidada na Europa e pela sua liderança técnica.

Jorginho entrosado com companheiros

Apesar do pouco tempo de clube, o clima entre Jorginho e o elenco é o melhor possível. Conforme apurado pelo Lance!, o meio-campista rapidamente se integrou ao grupo, sendo presença constante nas brincadeiras e nas tradicionais, como as “altinhas” antes dos treinos. A leveza no ambiente e a experiência do jogador são ativos importantes para uma partida decisiva como essa.

Jorginho, Filipe Luís e outros jogadores do Flamengo praticam "altinha" antes de treino nos EUA (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Expectativa da imprensa europeia

O meia de 33 anos também tem sido figura constante nas perguntas da imprensa internacional durante as coletivas do Flamengo. Recentemente, o jornal espanhol Marca destacou Jorginho como o jogador-chave do Flamengo para o Mundial:

- O ex-jogador do Arsenal, recém-chegado ao Flamengo, trará um salto de qualidade à equipe. Aos 33 anos, oferecerá controle e segurança no passe - destacou o jornal.

Histórico de estreias

Jorginho tem um retrospecto curioso em estreias por novos clubes. Em cinco jogos de estreia, soma duas vitórias, um empate e duas derrotas:

✅ Sambonifacese (2010) – Vitória por 2 a 1 contra o Mezzocorona;

✅ Hellas Verona (2011) – Vitória por 1 a 0 sobre o Sassuolo;

🤝 Napoli (2014) – Empate em 1 a 1 com o Chievo Verona;

❌ Chelsea (2018) – Derrota por 2 a 0 para o Manchester City na Supercopa da Inglaterra;

❌ Arsenal (2023) – Derrota por 1 a 0 para o Everton.

Agora, diante de um novo desafio com a camisa do Flamengo, Jorginho quer desequilibrar esse retrospecto a favor das vitórias e começar sua trajetória no clube com o pé direito.

⚫🔴Flamengo no Mundial de Clubes

