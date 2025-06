AO VIVO: acompanhe o dia do Flamengo com entrevista de Jorginho, direto dos EUA

FILADÉLFIA (EUA) — O Flamengo treina nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), no Stockton University, em preparação para enfrentar o Chelsea, próximo adversário no Mundial de Clubes 2025. O jogo está marcado para sexta-feira (20), às 15h, novamente na Filadélfia.

Antes do treinamento, o Fla promove entrevista coletiva com o meio-campista Jorginho, a partir das 14h. Ele estreou com a camisa rubro-negro na vitória por 2 a 0 contra o Esperánce, da Tunísia, e tem história vencedora pelos Blues.

Acompanhe em Tempo Real as notícias do Flamengo nos EUA:

Flamengo treina em clima descontraído nos EUA. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Estrela do Manchester City exalta Flamengo e relembra duelo contra o Fluminense

O Manchester City inicia nesta quarta-feira (18) sua caminhada na Mundial de Clubes da Fifa 2025. O adversário da estreia será o Wydad Casablanca, do Marrocos, em partida válida pelo Grupo G, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Apesar de focado no primeiro desafio, o meia Bernardo Silva comentou sobre o alto nível da competição e não escondeu a admiração pelo futebol brasileiro. Leia a matéria completa aqui.

Técnico do Chelsea vislumbra estádio cheio contra o Flamengo no Mundial: 'Muitos torcedores'

O técnico Enzo Maresca, do Chelsea, vislumbrou uma forte presença da torcida do Flamengo no jogo de sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Mundial de Clubes da Fifa. Blues e Fla venceram na estreia e estão no grupo D. Leia a matéria completa aqui.

Flamengo treina visando ao confronto com o Chelsea pelo Mundial

O Flamengo retomou as atividades após a vitória na estreia no Mundial de Clubes, por 2 a 0, contra o Espérance. No primeiro treinamento visando ao confronto com o Chelsea, na próxima sexta-feira (20), apenas os jogadores que não atuaram na estreia foram a campo. Os titulares fizeram um trabalho de fortalecimento na academia e estiveram no gramado apenas para acompanhar os demais treinarem. Leia a matéria completa aqui.

Dupla é responsável por mais de 40% dos gols do Flamengo em 2025

A vitória do Flamengo sobre o Espérance, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, confirmou o que tem sido a temporada do rubro-negro até aqui. A dupla é responsável por 42% dos gols da equipe comandada pelo técnico Filipe Luís em 2025. O camisa 7 ainda foi o autor da assistência para o uruguaio abrir o placar. Leia a matéria completa aqui.

Torcida do Flamengo prepara festa para a partida contra o Chelsea no Mundial

Após estrear com vitória no Mundial de Clubes diante do Espérance, da Tunísia, o Flamengo encara o Chelsea pela segunda rodada do Grupo D. Para o confronto contra o time inglês, que também iniciou o torneio com triunfo, a equipe brasileira contará com o apoio da torcida rubro-negra, que promete uma grande festa no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Leia a matéria completa aqui.

Léo Pereira ultrapassa estrelas após estreia do Flamengo e lidera ranking no Mundial

Em jogo com brilho do meio-campo, o Flamengo estreou bem no Mundial de Clubes ao vencer o Espérance (TUN) por 2 a 0 na noite da última segunda-feira (16), no estádio Lincoln Financial Field, e assumiu a liderança do grupo D. Mas quem também fez bonito na Filadélfia foi o zagueiro Léo Pereira, jogador rubro-negro que deu mais passes na partida e ultrapassou até meio-campistas gabaritados do futebol mundial no ranking de precisão. Leia a matéria completa aqui.