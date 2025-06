Jorginho, do Flamengo, avalia reencontro com Chelsea

O meia Jorginho estreou pelo Flamengo na vitória por 2 a 0, contra o Espérance, no Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira (18), em entrevista coletiva, o camisa 21 falou sobre suas expectativas para o confronto decisivo contra o Chelsea, seu ex-clube, na próxima sexta-feira (20).

continua após a publicidade

➡️ Zico revela suas expectativas para duelo decisivo com o Chelsea

- Reencontrar uma equipe que você já jogou tem sempre um gostinho bom, rever nossos amigos. Então é sempre gostoso viver isso, tenho certeza que estou pronto para ajudar da melhor maneira possível. Se for dentro de campo ou fora de campo, só na conversa, eu vou fazer isso. Com certeza será um jogo bem difícil, mas não tenho muito o que falar da equipe deles, a não ser da qualidade que eles têm. Vamos nos preparar para esse grande jogo e estou pronto para ajudar de qualquer maneira.

Jorginho já caiu nas graças da torcida, que elogiou muito o desempenho do meia na vitória pela 1ª rodada. O novo reforço rubro-negro avaliou o primeiro jogo da equipe na competição e comentou sobre sua adaptação no novo elenco.

continua após a publicidade

- Realmente a estreia foi diferente, não sendo no Maracanã, esse gostinho eu ainda não tive (risos). Acredito que foi uma estreia muito boa de toda equipe e os torcedores do Flamengo, como sempre muito presentes, deu para sentir um gostinho já. A estreia foi ótima, acredito que tenha facilitado bastante a minha adaptação, pelo fato do grupo ter ideias definidas. O recebimento dos companheiros foi algo que facilitou bastante e estou muito contente com esse começo.

Questionado sobre o privilégio de disputar um Mundial de Clubes pelo Flamengo, Jorginho revelou estar muito feliz com o momento. O camisa 21 aproveitou a oportunidade para falar sobre a importância da competição e elogiou o elenco rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: acompanhe o dia do Flamengo com entrevista de Jorginho, direto dos EUA

- Estou vivendo com muito entusiasmo e curtindo muito, desfrutando desse momento. É uma competição mundial, importante, quem está jogando é privilegiado. Representando a nação rubro-negra ainda mais. É algo muito grande, fantástico. Eu vivo uma realidade diferente hoje, com meus amigos e familiares tendo a oportunidade de me acompanhar mais, algo que estou gostando bastante. O grupo já tem uma direção certa, isso encaixa muito com minhas características, como sempre joguei na carreira, e isso facilita minha carreira.

Jorginho em ação pelo Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Jorginho comenta sobre diferença para times europeus

Até o momento, nenhuma equipe europeia venceu um time latino americano neste Mundial de Clubes. Diferente do esperado, as equipes têm vendido caro o resultado das partidas na competição. Jorginho comentou sobre a situação.

- Acho que pode ser por vários fatores, um deles é o fim da temporada europeia. Acredito que hoje em dia no futebol, muita coisa mudou e não tem mais jogo fácil. Todo jogo é muito difícil, ainda mais no Mundial de Clubes, que todos os clubes que estão aqui, vão dar o melhor de si e colocar o melhor time em campo. Como eu falei, todos os jogos serão difíceis e acredito que teremos jogos parelhos.

O Flamengo encara o Chelsea na próxima sexta-feira (20), às 15h, no Estádio Lincoln Financial Field, ainda na Filadélfia. Em caso de vitória, o rubro-negro praticamente carimba a classificação em 1º lugar no Grupo D.

➡️ Flamengo treina visando ao confronto com o Chelsea pelo Mundial

➡️ Torcida do Flamengo prepara festa para a partida contra o Chelsea no Mundial