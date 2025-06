Torcida do Flamengo prepara festa para a partida contra o Chelsea no Mundial

ATLANTIC CITY — Após estrear com vitória no Mundial de Clubes diante do Espérance, da Tunísia, o Flamengo encara o Chelsea pela segunda rodada do Grupo D. Para o confronto contra o time inglês, que também iniciou o torneio com triunfo, a equipe brasileira contará com o apoio da torcida rubro-negra, que promete uma grande festa no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo se organizam para promover um clima favorável para empurrar a equipe para a vitória diante de um grande adversário. Assim, os flamenguistas comprarão bandeiras e faixas para levar a arquibancada.

Torcida do Flamengo na estreia no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Assim como foi na partida contra o Espérance, a torcida do Flamengo se reunirá no estacionamento do estádio. A concentração está marcada para as 11h (de Brasília) e vai até a hora do jogo, com muita música, churrasco e bebida. Posteriormente, juntos, os rubro-negros entrarão no estádio, já no clima para a grande partida.

Idealizadores da mobilização disseram ao Lance! que a torcida será fundamental para o Flamengo vencer na sexta-feira.

Público no primeiro jogo

A estreia do Flamengo no Mundial de Clubes contou com 25.797 torcedores. Para o jogo contra o Chelsea, a expectativa é de cerca de 50 mil espectadores no estádio.

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

