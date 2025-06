Zico revela suas expectativas para duelo decisivo com o Chelsea

Acompanhando o Flamengo no Mundial de Clubes, o maior ídolo da história rubro-negra, Zico participou de uma entrevista na Flamengo TV e revelou suas expectativas para o confronto decisivo contra o Chelsea, na próxima sexta-feira. O Galinho avaliou que é preciso ter cuidado com a qualidade dos jogadores adversários e que um erro pode ser fatal neste confronto.

- O cuidado que você precisa ter com o Chelsea é qualidade dos jogadores. Se perder uma bola na intermediária, eles vão levar a bola lá dentro, são atletas de muito talento. Além de estarem em um time de muito qualidade, você não pode vacilar com esses jogadores - destacou Zico.

Nesta semana, Xabi Alonso e Simone Inzaghi, técnicos de Real Madrid e Al-Hilal, falaram sobre a qualidade das equipes brasileiras em entrevista coletiva. Zico também comentou sobre a diferença técnica entre as equipes sul-americanas e européias neste torneio. Segundo o eterno camisa 10, o Flamengo está em nível de igualdade com essas equipes, principalmente pela experiência de seu elenco.

- Existem alguns times que são seleções, como o Flamengo (risos). Mas é verdade, por isso que o Flamengo hoje está em nível de igualdade com esses times, com jogadores que jogaram por seleções, Libertadores, Champions League, grandes finais, é lógico que o time tem uma experiência muito grande. Óbvio que os jogadores com a qualidade técnica dos times europeus, faz a diferença. Mas é aquele negócio, 60 por 40. Quando entra em campo, tudo isso acaba. Palmeiras e Fluminense pegaram as grandes forças dos grupos e foram bem - avaliou o camisa 10.

O Flamengo vai construindo uma grande temporada, sob o comando de Filipe Luís. A equipe possui o melhor ataque e a melhor defesa de todo o continente sul-americano, com 70 gols marcados e apenas 17 sofridos, em 36 jogos disputados. Zico destacou a importância de se construir uma defesa sólida e elogiou a média da equipe na temporada.

- Tem que arrumar a cozinha primeiro. Estando bem arrumada, uma hora alguém vai decidir lá na frente. O que não pode é bobear atrás. É aquela história, um gol seu time vai fazer, então erro zero aqui atrás. O próprio Filipe (Luís) que jogou muito bem por ali sabe a importância de bloquear essas ações.Nossa média é muito alta. Positiva por não sofrer gols e positiva de fazer os gols. Isso só mostra a boa captação do elenco, também mostra que temos um time ajustado - disse.

O Flamengo enfrenta o Chelsea na próxima sexta-feira (20), às 15h, no Estádio Lincoln Financial Field, ainda na Filadélfia. Em caso de vitória, o rubro-negro carimba praticamente a classificação em 1º lugar no Grupo D.

Zico acompanha o Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Outros trechos de entrevista de Zico

O ídolo rubro-negro gostou do que viu na estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. Segundo Zico, não houve nenhuma surpresa na vitória por 2 a 0 sobre o Espérance da Tunísia.

- Apesar de todos falarem que quando o Espérance joga na Tunísia, eles fazem pressão, são mais agressivos, a gente sempre sente que a história é outra. Para mim, não foi surpresa eles esperarem o Flamengo, ficarem ali fechados, tentar sair no contra-ataque. No primeiro tempo, nem isso eles tentaram, só buscaram neutralizar as ações. No segundo tempo, acho que a torcida deles exigiu mais, deve ter cantado alguma coisa para fazer eles acordarem (risos). Você vê que foi a partir daí que eles tiveram um certo domínio. Aconteceram alguns escanteios, chutaram em gol, coisa que eles não fizeram nos primeiros 45 minutos. Foi quase 90% do Flamengo com a bola e 10% os caras iam lá e chutavam uma bola longa e perdiam. Então, eu acho que foi dentro da previsão que o Flamengo tinha - disse Zico.

Zico também avaliou a boa fase que vive o atacante Luiz Araújo. Em 2025, o camisa 7 participou de 14 gols (oito gols e seis assistências) em 29 jogos, atrás apenas do meia Arrascaeta. De acordo com o eterno camisa 10, o atacante é peça fundamental no elenco rubro-negro.

- Para qualquer jogador é sempre bom a confiança que o treinador dá. Então, o Filipe (Luís) tem uma confiança no trabalho dele, isso já não é de agora. A partir do momento que ele se recuperou bem, porque no início ele jogava e tinha um problema muscular e acabava parando um pouquinho, agora não, ele tá nessa sequência boa. Ele tem essa característica importante de trazer essa bola para o meio, e virar o jogo para o outro lado, seja para o gol diretamente ou para um passe. Isso é muito importante, ele no primeiro tempo teve uma função mais marcadora, de fechar ali no meio e na hora que apareceu uma bola, ele serviu o Arrascaeta.

- É bom o Filipe Luís ter isso na mão e saber aproveitar o que ele vem fazendo. Jogadores que tem mais de uma característica, que sem tirar o jogador, você pode fazer ele desempenhar outras funções. O Luiz é esse tipo de jogador, ele ainda joga pelo meio, ele é muito criativo, inteligente e tem um bom passe, que para jogar ali no meio é preciso - completou.