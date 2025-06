Dupla é responsável por mais de 40% dos gols do Flamengo em 2025

A vitória do Flamengo sobre o Espérance, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, confirmou o que tem sido a temporada do rubro-negro até aqui. A dupla é responsável por 42% dos gols da equipe comandada pelo técnico Filipe Luís em 2025. O camisa 7 ainda foi o autor da assistência para o uruguaio abrir o placar.

➡️Ayrton Lucas mira confronto com o Chelsea: ‘Vamos buscar sair com a vitória’

Arrascaeta vive mais um momento mágico com a camisa do Flamengo, o uruguaio soma 19 participações em gols (13 gols e seis assistências), em 27 jogos disputados. O vice-líder, Luiz Araújo, participou de 14 gols (oito gols e seis assistências) em 29 jogos. O terceiro da lista é o atacante Pedro, com 8 participações (cinco gols e três assistências), em 15 jogos.

No entanto, a dupla tem poucas participações em conjunto. O meia e o atacante se serviram em apenas três oportunidades. A mais recente delas foi nesta segunda-feira (16), quando o camisa 7 serviu Arrascaeta para fazer o primeiro gol do Flamengo no Mundial.

Arrascaeta e Luiz Araújo em ação contra o Espérance (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Protagonismo na hora exata

A dupla assumiu o protagonismo durante a recuperação do atacante Pedro, que ainda busca a melhor condição física após grave lesão no joelho. O último gol do camisa 9 foi na goleada por 4 a 2, contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, no dia 21 de maio. O técnico Filipe Luís falou sobre a situação do centroavante em entrevista coletiva, após a vitória contra o Espérance.

➡️Jornais estrangeiros se rendem à estreia do Flamengo no Mundial: ‘Cuidado, Chelsea’

- Ele não está tão fino, e a torcida reconhece. Um jogador que, mais cedo ou mais tarde, vai começar a ter sua plena forma e vai nos ajudar muito. Sempre que joga vem fazendo todos os movimentos, e a função que ele está desempenhando é o que a equipe precisa. Conforme for passando mais tempo, ele vai pegar mais ritmo de treino e jogo, porque nunca é fácil voltar de uma lesão em que você fica sete meses parado. É natural e só depende dele ter esses minutos tanto em treinamentos quanto em jogos para voltar a ser o Pedro que conhecemos - disse o treinador.

O próximo compromisso do Flamengo é na próxima sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), contra o Chelsea. Os dois times venceram na estreia e disputam a liderança do Grupo D.