Técnico do Chelsea vislumbra estádio cheio contra o Flamengo no Mundial: ‘Muitos torcedores’

O técnico Enzo Maresca, do Chelsea, vislumbrou uma forte presença da torcida do Flamengo no jogo de sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Mundial de Clubes da Fifa. Blues e Fla venceram na estreia e estão no grupo D.

A declaração aconteceu após a vitória por 2 a 0 contra o Los Angeles FC, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, no período da tarde. O estádio comporta 71 mil pessoas, mas 22.137 pessoas acompanharam a partida.

- O ambiente estava um pouco estranho, sabe? O estádio não estava tão vazio, nem tão cheio. Preparamos este jogo pensando que o ambiente era um pouco diferente. Sei que o próximo será bom, porque sabemos que o Flamengo trará muitos, muitos torcedores. Então, vamos tentar estar prontos para o próximo jogo - declarou, em entrevista coletiva.

O Flamengo bateu o Espérance, da Tunísia, com um público pouco acima: 25.797 torcedores. O duelo aconteceu de noite, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, com capacidade para cerca de 68 mil lugares.

Entre os brasileiros no Mundial, o jogo Palmeiras x Porto foi quem mais levou pessoas: 46.275 presentes dentro de uma capacidade de 82.500. Já Botafogo x Seattle Sounders teve 30.151 torcedores para capacidade de 65 mil pessoas.

Torcida do Flamengo contra o Esperánce, no Mundial de Clubes. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Próximos jogos do Flamengo e do Chelsea no Mundial de Clubes

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Chelsea x Esperánce (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

