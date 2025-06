Mundial: treino do Flamengo atrasa por tempestade de raios; campo é evacuado

ATLANTIC CITY (EUA) - O treino do Flamengo sofreu um atraso na tarde desta quarta-feira (18), por conta de uma tempestade de raios que atinge área próximo à Universidade Stockton, onde o clube está baseado durante a disputa do Mundial de Clubes. A comissão técnica de Filipe Luís e os veículos de imprensa tiveram de evacuar o local.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Durante o ocorrido, a comissão técnica de Filipe Luís já preparava o campo para receber os atletas. Por conta disso, o treino do Flamengo deve atrasar por, pelo menos, 30 minutos. A equipe responsável pela universidade irá analisar o cenário para saber se as atividades podem acontecer ainda hoje. A assessoria do clube informou que os atletas estão aquecendo na academia e entrarão direto para realizar o trabalho tático.

Céu da Universidade Stockton neste momento (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Confira o relato do setorista do Flamengo pelo Lance!, Lucas Bayer, que aguardava o início do treinamento nos Estados Unidos:

Torcida do Flamengo prepara festa para a partida contra o Chelsea no Mundial

Após estrear com vitória no Mundial de Clubes diante do Espérance, da Tunísia, o Flamengo encara o Chelsea pela segunda rodada do Grupo D. Para o confronto contra o time inglês, que também iniciou o torneio com triunfo, a equipe brasileira contará com o apoio da torcida rubro-negra, que promete uma grande festa no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo se organizam para promover um clima favorável para empurrar a equipe para a vitória diante de um grande adversário. Assim, os flamenguistas comprarão bandeiras e faixas para levar a arquibancada.

Assim como foi na partida contra o Espérance, a torcida do Flamengo se reunirá no estacionamento do estádio. A concentração está marcada para as 11h (de Brasília) e vai até a hora do jogo, com muita música, churrasco e bebida. Posteriormente, juntos, os rubro-negros entrarão no estádio, já no clima para a grande partida.

continua após a publicidade

Idealizadores da mobilização disseram ao Lance! que a torcida será fundamental para o Flamengo vencer na sexta-feira.