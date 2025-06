Flamengo treina visando ao confronto com o Chelsea

FILADÉLFIA (EUA) - O Flamengo retomou as atividades após a vitória na estreia no Mundial de Clubes, por 2 a 0, contra o Espérance. No primeiro treinamento visando ao confronto com o Chelsea, na próxima sexta-feira (20), apenas os jogadores que não atuaram na estreia foram a campo. Os titulares fizeram um trabalho de fortalecimento na academia e estiveram no gramado apenas para acompanhar os demais treinarem.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O meia Nico de La Cruz e o lateral Alex Sandro, que não estiveram no jogo de segunda-feira, ficaram na parte interna da academia e também não foram a campo, durante o período que a imprensa acompanhou as atividades. Existe uma expectativa interna para o retorno do lateral-esquerdo na partida decisiva com o Chelsea. De La Cruz ainda é dúvida.

Um detalhe interessante do treinamento desta terça-feira (17) foi a participação do técnico Filipe Luís nas atividades junto ao elenco. O comandante não só orientou os reservas, como também entrou em ação no campo.

continua após a publicidade

O resultado na estreia trouxe tranquilidade e tirou um peso das costas para o jogo contra o Chelsea, na próxima sexta-feira (20), às 15h (de Brasília). Com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança do Grupo D.

Filipe Luís realiza atividade junto aos jogadores (Foto: Lucas Bayer/LANCE!)

Confira outras notícias do Flamengo

➡️Entenda por que o Flamengo lidera grupo do Mundial de Clubes, à frente do Chelsea

➡️Léo Pereira ultrapassa estrelas após estreia do Flamengo e lidera ranking no Mundial

➡️Estreia de Jorginho pelo Flamengo no Mundial agrada; veja números