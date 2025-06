Após susto, Flamengo treina para confronto decisivo pelo Mundial

ATLANTIC CITY (EUA) - Depois do pedido de evasão, por conta das tempestades de raio, o treino do Flamengo aconteceu normalmente na Universidade Stockton, em Atlantic City, nesta quarta-feira (18). As atividades atrasaram cerca de 30 minutos e os jogadores tiveram que realizar o aquecimento na academia. indo a campo apenas para realizar um trabalho tático.

De olho no confronto decisivo contra o Chelsea, o meia Arrascaeta e o atacante Luiz Araújo estão fora das atividades no campo. A dupla, responsável pelos gols do Flamengo na estreia, realizou um trabalho de carga na academia. Fora do primeiro jogo no Mundial, Alex Sandro e Nico de La Cruz voltam a treinar com o elenco rubro-negro.

Arrascaeta usou as redes sociais para resgitrar o treino na academia (Foto: Divulgação/Instagram)

O meia uruguaio está em fase de transição após sofrer uma lesão no joelho esquerdo e treinou com o grupo em apenas uma parte das atividades. Por outro lado, o lateral Alex Sandro participou de todo o treinamento e deve ser relacionado para o jogo de sexta-feira. Vale lembrar que a dupla não participou da primeira atividade visando o confronto com os ingleses.

Uma curiosidade do treinamento de hoje foi o trabalho especializado feito pelo técnico Filipe Luís com o atacante Wallace Yan e com os laterais Wesley e Matías Viña. O trio se reuniu com o comandante no centro do gramado e recebeu informações direcionadas para o confronto da próxima sexta-feira.

Confira algumas imagens da atividade realizada por Filipe Luís:

Com o resultado positivo na estreia, o Flamengo disputa a liderança do Grupo D contra o Chelsea, na próxima sexta-feira (20), às 15h (de Brasília).

