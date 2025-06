O Flamengo chegou no Mundial de Clubes mostrando porque é o líder do Campeonato Brasileiro. Foi o que escreveu o jornal espanhol AS, após a estreia com vitória do Rubro-Negro. Para a imprensa estrangeira, o maior destaque vai para a 'sensação' Filipe Luís.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Flamengo venceu e convenceu em sua estreia no Mundial de Clubes. A influência do técnico brasileiro (Filipe Luís) é evidente em todos os níveis, e seu projeto empolga. Eles demonstraram eficiência, ritmo acelerado e estilo de jogo atraente. O time carioca entrou em campo com o comando, ousado e sem demonstrar o nervosismo típico de uma estreia no Mundial de Clubes - escreveu jornal AS.

- Filipe Luis é a sensação no banco de reservas neste início do Mundial de Clubes. O técnico do Flamengo criou um sistema tão eficiente quanto sólido. A lição tática do time carioca na partida e sua capacidade de anular quase completamente os rivais tunisianos, provam que Filipe Luís está elevando sua equipe ao próximo nível - completou.

continua após a publicidade

➡️ Dupla é responsável por mais de 40% dos gols do Flamengo em 2025

Jornal vê possível liderança do Flamengo no grupo do Mundial

Além da chuva de elogios a Filipe Luís, Arrascaeta e Pedro encantaram bastante o jornal, que prevê dificuldades ao Chelsea, adversário do grupo D, na luta pela liderança.

- A liberdade de ataque de talentos como Arrascaeta e Pedro os torna um adversário muito perigoso e um claro candidato a dificultar as coisas para o Chelsea na luta pela liderança do Grupo D - escreveu o periódico.

continua após a publicidade

Filipe Luís cumprimenta jogadores do Flamengo após vitória contra o Espérance (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

➡️ AO VIVO: acompanhe o dia do Flamengo com entrevista de Jorginho, direto dos EUA