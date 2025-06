Tem vaga? Jogador europeu é visto com camisa do Flamengo na Rocinha

Um jogador europeu foi visto com a camisa do Flamengo, nesta segunda-feira (16), na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. Gonçalo Inácio, que joga pelo Sporting e pela Seleção Portuguesa, está passando férias no Brasil e publicou nas redes sociais um registro vestindo a camisa rubro-negra.

O atleta teve uma temporada de sucesso jogando na Europa. Pelo seu clube, se sagrou campeão português, e esteve presente na lista dos melhores do campeonato. Pela seleção portuguesa, Gonçalo foi campeão da Liga das Nações.

O zagueiro desembarcou no Brasil nos últimos dias, e ontem aproveitou as férias para visitar a Rocinha, no Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado de amigos e destacou o momento nas suas redes sociais. Veja a publicação abaixo.

Veja publicação de Gonçalo Inácio, na Rocinha, com a camisa do Flamengo

Gonçalo Inácio, do Sporting, com a camisa do Flamengo. (Foto: Reprodução Redes sociais Gonçalo Inácio)

