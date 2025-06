Em jogo com brilho do meio-campo, o Flamengo estreou bem no Mundial de Clubes ao vencer o Espérance (TUN) por 2 a 0 na noite da última segunda-feira (16), no estádio Lincoln Financial Field, e assumiu a liderança do grupo D. Mas quem também fez bonito na Filadélfia foi o zagueiro Léo Pereira, jogador rubro-negro que deu mais passes na partida e ultrapassou até meio-campistas gabaritados do futebol mundial no ranking de precisão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

De acordo com dados da plataforma Sofascore, Léo Pereira deu 119 passes, durante os mais de 90 minutos de jogo, e acertou 114, uma precisão de 95,7%. Ele tem mais passes certos do que Kimmich, que participou da goleada do Bayern de Munique contra o Auckland City, e Vitinha, uma das principais peças do meio-campo do PSG.

Top-5 atletas com maior número de passes certos no Mundial:

1º) Léo Pereira (Flamengo) - 114 passes certos de um total de 119;

2º) Vitinha (PSG) - 112 passes certos de um total de 114;

3º) Joshua Kimmich (Bayern de Munique) - 107 passes certos de um total de 122;

4º) Tosin Adarabioyo (Chelsea) - 107 passes certos de um total de 109;

5º) Erick Pulgar (Flamengo) - 104 passes certos de 108.

continua após a publicidade

Um dos destaques do Flamengo, Léo Pereira só não tem aproveitamento melhor do que Vitinha e Adarabioyo no Mundial, ambos com 98,2% de acertos.

Além dos passes precisos, o zagueiro também contribuiu com boa combatividade em duelos tanto pelo chão quanto pelo alto e foi importante nos lançamentos longos.

continua após a publicidade

Próximos passos do Flamengo

Filipe Luís cumprimenta jogadores do Flamengo após vitória contra o Espérance no Mundial, entre eles o zagueiro Léo Pereira (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo de Léo Pereira treina na tarde desta terça-feira já em preparação para o confronto direto contra o Chelsea, na briga pelo primeiro lugar da chave. A partida está marcada para as 15h desta sexta-feira (horário de Brasília), também na Filadélfia, e o Rubro-Negro espera contar com o bom momento do zagueiro para frear o ataque inglês e encaminhar a classificação.

Vale lembrar que o Flamengo lidera o grupo D do Mundial porque tomou apenas um cartão amarelo, enquanto o Chelsea, que também venceu por 2 a 0, foi advertido com três contra o Los Angeles FC.

Leia mais notícias do Mengão

➡️Arrascaeta e Jorginho têm atuações brilhantes em estreia do Flamengo no Mundial

➡️Flamengo joga bem, bate o Espérance e assume liderança no Mundial de Clubes

➡️Torcedores do Flamengo avaliam estreia de Jorginho: ‘Já vi o suficiente’