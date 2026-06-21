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AO VIVO: Rebeca Andrade é ouro! Siga o Pan de ginástica

Vitaliy Guimarães conquista medalha de bronze no solo

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 10:00
Atualizado há 2 minutos
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Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)
Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

Após quase dois anos afastada das competições, Rebeca Andrade voltou aos tablados em grande estilo. Na primeira disputa desde os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a ginasta conquistou a medalha de ouro no salto neste domingo (21), durante o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística. Na mesma competição, Vitaliy Guimarães também subiu ao pódio ao faturar o bronze na final do solo. Acompanhe a cobertura AO VIVO no Lance!

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  • Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

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    Acompanhe a final por aparelhos

    11:30- BRONZE PRO BRASIL! Sophia Weisberg faz 13.033 e conquista o bronze nas assimétricas

    11:32- Gabriela Bouças faz 11.500 e fica fora do pódio das assimétricas

    11:31- Gabriela Bouças cai logo no início da sua apresentação

    11:30- Simone Rose ultrapassa Sophia e fica com 13.333

    11:28- Simone Rose, que disputou o salto com a Rebeca Andrade, começa sua apresentação nas assimétricas

    11:22- Shophia assume a segunda posição com 13.033

    11:21- É A VEZ DO BRASIL! Sophia Weisberg inicia sua prova

    11:17- Em breve, as brasileiras Sophia Weisberg e Gabriela Bouças se apresentam nas assimétricas

    11:15- Início das provas de barras assimétricas com a argentina Meline Mesropian

    11h - É OURO DO BRASIL! REBECA ANDRADE É OURO NO SALTO DO PAN-AMERICANO!

    11h - Segundo salto: 13.700

    10h58 - Primeiro salto: 14.433

    10h55 - É A VEZ DE REBECA ANDRADE!

    10h55 - Simone Rose conquista um somatório de 13.216

    10h52 - Lia Monica Fontaine brilha e sobe ao topo, com 14.249

    10h47 - Claire Pease abre o segundo grupo e registra média de 13.916, para assumir a liderança parcial

    • Torcida se anima com entrada de Rebeca Andrade

    10h39 - Grupo 2, com Rebeca Andrade (BRA), Claire Pease (EUA), Lia Monica Fontaine (CAN) e Simone Rose (EUA), entra para aquecimento

    10h38 - Com apresentação de Hillary, que fechou com 13.083, chegou a vez do último grupo no salto

    10h37 - Victoria Mata, do México, registrou uma média de 13.233 e subiu para a segunda colocação provisória

    10h34 - A segunda no salto foi Emilia Acosta, que ficou com 12.983 no somatório final

    10h30 - Enquanto Rebeca não vai ao salto, os fãs brasileiros acompanham a performance de Diogo Soares no cavalo pela final masculina. Nota: 10.500

    10h20 - Gabriela Black, do Canadá, foi a primeira a fechar seus dois saltos (13.433 e 12.666), fechando com uma média de 13.049.

    10h15 - Começa o aquecimento das ginastas do grupo 1: Gabriel Black (CAN), Emilia Acosta (ARG), Victoria Mata (MEX) e Hillary Heron (PAN)

    10h05 - Com Rebeca Andrade, as atletas classificadas para a final do salto são apresentadas

    10h - É BRONZE!!! No solo, Vitaliy Guimarães garante a primeira medalha do dia para o Brasil.

    ➡️ Como funcionam as notas da ginástica artística? Entenda a pontuação do Pan-Americano

    Rebeca Andrade estreia no Pan com a melhor nota do salto

    A participação de Rebeca Andrade no Pan-Americano foi curta, mas suficiente para mostrar que a brasileira segue em alto nível. Em seu retorno às competições, a maior medalhista olímpica do país disputou apenas o salto e terminou na liderança do aparelho, com 14.533 pontos. A equipe, com sua ajuda, terminou em segundo lugar geral e conquistou a prata.

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    A apresentação marcou a primeira competição oficial da ginasta desde o ciclo olímpico de Paris. Sem competir nos demais aparelhos, ela entrou em ação apenas na última rotação da equipe brasileira e correspondeu à expectativa ao executar seu salto com segurança e cravar a aterrissagem.

    Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)
    Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

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