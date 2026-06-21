AO VIVO: Rebeca Andrade é ouro! Siga o Pan de ginástica
Vitaliy Guimarães conquista medalha de bronze no solo
Após quase dois anos afastada das competições, Rebeca Andrade voltou aos tablados em grande estilo. Na primeira disputa desde os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a ginasta conquistou a medalha de ouro no salto neste domingo (21), durante o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística. Na mesma competição, Vitaliy Guimarães também subiu ao pódio ao faturar o bronze na final do solo. Acompanhe a cobertura AO VIVO no Lance!
Veja como foi o retorno de Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica
Como funcionam as notas da ginástica artística? Entenda a pontuação do Pan-Americano
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Acompanhe a final por aparelhos
11:30- BRONZE PRO BRASIL! Sophia Weisberg faz 13.033 e conquista o bronze nas assimétricas
11:32- Gabriela Bouças faz 11.500 e fica fora do pódio das assimétricas
11:31- Gabriela Bouças cai logo no início da sua apresentação
11:30- Simone Rose ultrapassa Sophia e fica com 13.333
11:28- Simone Rose, que disputou o salto com a Rebeca Andrade, começa sua apresentação nas assimétricas
11:22- Shophia assume a segunda posição com 13.033
11:21- É A VEZ DO BRASIL! Sophia Weisberg inicia sua prova
11:17- Em breve, as brasileiras Sophia Weisberg e Gabriela Bouças se apresentam nas assimétricas
11:15- Início das provas de barras assimétricas com a argentina Meline Mesropian
11h - É OURO DO BRASIL! REBECA ANDRADE É OURO NO SALTO DO PAN-AMERICANO!
11h - Segundo salto: 13.700
10h58 - Primeiro salto: 14.433
10h55 - É A VEZ DE REBECA ANDRADE!
10h55 - Simone Rose conquista um somatório de 13.216
10h52 - Lia Monica Fontaine brilha e sobe ao topo, com 14.249
10h47 - Claire Pease abre o segundo grupo e registra média de 13.916, para assumir a liderança parcial
- Torcida se anima com entrada de Rebeca Andrade
10h39 - Grupo 2, com Rebeca Andrade (BRA), Claire Pease (EUA), Lia Monica Fontaine (CAN) e Simone Rose (EUA), entra para aquecimento
10h38 - Com apresentação de Hillary, que fechou com 13.083, chegou a vez do último grupo no salto
10h37 - Victoria Mata, do México, registrou uma média de 13.233 e subiu para a segunda colocação provisória
10h34 - A segunda no salto foi Emilia Acosta, que ficou com 12.983 no somatório final
10h30 - Enquanto Rebeca não vai ao salto, os fãs brasileiros acompanham a performance de Diogo Soares no cavalo pela final masculina. Nota: 10.500
10h20 - Gabriela Black, do Canadá, foi a primeira a fechar seus dois saltos (13.433 e 12.666), fechando com uma média de 13.049.
10h15 - Começa o aquecimento das ginastas do grupo 1: Gabriel Black (CAN), Emilia Acosta (ARG), Victoria Mata (MEX) e Hillary Heron (PAN)
10h05 - Com Rebeca Andrade, as atletas classificadas para a final do salto são apresentadas
10h - É BRONZE!!! No solo, Vitaliy Guimarães garante a primeira medalha do dia para o Brasil.
➡️ Como funcionam as notas da ginástica artística? Entenda a pontuação do Pan-Americano
Rebeca Andrade estreia no Pan com a melhor nota do salto
A participação de Rebeca Andrade no Pan-Americano foi curta, mas suficiente para mostrar que a brasileira segue em alto nível. Em seu retorno às competições, a maior medalhista olímpica do país disputou apenas o salto e terminou na liderança do aparelho, com 14.533 pontos. A equipe, com sua ajuda, terminou em segundo lugar geral e conquistou a prata.
A apresentação marcou a primeira competição oficial da ginasta desde o ciclo olímpico de Paris. Sem competir nos demais aparelhos, ela entrou em ação apenas na última rotação da equipe brasileira e correspondeu à expectativa ao executar seu salto com segurança e cravar a aterrissagem.
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