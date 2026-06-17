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AO VIVO: Siga o Brasil no Pan de Ginástica Artística, com Rebeca Andrade

Torneio continental começa nesta quarta-feira (17)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 17:15
Atualizado há 2 minutos
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Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)
Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

Rebeca Andrade está oficialmente de volta à ação! Com a melhor medalhista olímpica do país, a Seleção Brasileira retorna para o Pan-Americano de Ginástica Artística 2026, a partir desta quarta-feira (17), quando acontece a disputa por equipes. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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    *EM ATUALIZAÇÃO

    • Gabriela Bouças é a próxima!
    • Nota de Sophia: 12.933
    • E ela cravou!!!!!!!!!!!!!!
    • É a vez de Sophia Weisberg
    • Nota de Thaís: 12.733
    • A primeira em ação é Thaís Fidelis, que crava bem na saída
    • O primeiro equipamento do Brasil são as barras assimétricas. Thaís Fidélis, Sophia Weisberg, Gabriela Bouças e Julia Soares serão nossas representantes!
    • Com Rebeca Andrade e Julia Soares, Seleção Brasileira chega aos tablados!
    • Últimas preparações antes da apresentação das equipes, que serão chamadas 17h55
    • Brasil entra em ação a partir das 17h45 (de Brasília)
    Com Rebeca Andrade, equipe do Brasil no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)
    Com Rebeca Andrade, equipe do Brasil no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

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    Mundial e Rebeca: o que está em jogo no Pan de Ginástica

    O Pan-Americano de Ginástica Artística de 2026 acontece entre os dias 17 e 21 de junho, no Rio de Janeiro, e promete movimentar o calendário da modalidade no continente. Além da disputa por medalhas, a competição terá peso importante para as seleções que já começam a mirar objetivos maiores na temporada. E é justamente aí que entra a importância do torneio para o Brasil: uma vaga no Mundial.

    Como se a disputa pela classificação já não bastasse, o Pan-Americano ainda marcará um dos momentos mais aguardados da temporada. A competição será a primeira de Rebeca Andrade desde a pausa que tirou a ginasta dos torneios ao longo de 2025. A maior medalhista olímpica da história do Brasil integra a equipe formada também por Julia Soares, Gabriela Barbosa, Gabriela Bouças, Sophia Weisenberg e Thaís Fidelis.

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