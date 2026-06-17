AO VIVO: Siga o Brasil no Pan de Ginástica Artística, com Rebeca Andrade Torneio continental começa nesta quarta-feira (17)

Rebeca Andrade está oficialmente de volta à ação! Com a melhor medalhista olímpica do país, a Seleção Brasileira retorna para o Pan-Americano de Ginástica Artística 2026, a partir desta quarta-feira (17), quando acontece a disputa por equipes. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe o Brasil no Pan

*EM ATUALIZAÇÃO

Gabriela Bouças é a próxima!

Nota de Sophia: 12.933

E ela cravou!!!!!!!!!!!!!!

É a vez de Sophia Weisberg

Nota de Thaís: 12.733

A primeira em ação é Thaís Fidelis, que crava bem na saída

O primeiro equipamento do Brasil são as barras assimétricas. Thaís Fidélis, Sophia Weisberg, Gabriela Bouças e Julia Soares serão nossas representantes!

Com Rebeca Andrade e Julia Soares, Seleção Brasileira chega aos tablados!

Últimas preparações antes da apresentação das equipes, que serão chamadas 17h55

Brasil entra em ação a partir das 17h45 (de Brasília)

Com Rebeca Andrade, equipe do Brasil no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

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Mundial e Rebeca: o que está em jogo no Pan de Ginástica

O Pan-Americano de Ginástica Artística de 2026 acontece entre os dias 17 e 21 de junho, no Rio de Janeiro, e promete movimentar o calendário da modalidade no continente. Além da disputa por medalhas, a competição terá peso importante para as seleções que já começam a mirar objetivos maiores na temporada. E é justamente aí que entra a importância do torneio para o Brasil: uma vaga no Mundial.

Como se a disputa pela classificação já não bastasse, o Pan-Americano ainda marcará um dos momentos mais aguardados da temporada. A competição será a primeira de Rebeca Andrade desde a pausa que tirou a ginasta dos torneios ao longo de 2025. A maior medalhista olímpica da história do Brasil integra a equipe formada também por Julia Soares, Gabriela Barbosa, Gabriela Bouças, Sophia Weisenberg e Thaís Fidelis.

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