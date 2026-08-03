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Rafael Câmara mira vaga ao lado de Bortoleto na F1

Campeão da Fórmula 3 é apontado como alvo de Haas e Cadillac e pode se juntar a Bortoleto no grid da principal categoria

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 15:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2
Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram/F2)

O Brasil pode voltar a ter dois representantes no grid da Fórmula 1 em um curto espaço de tempo. Campeão da Fórmula 3, Rafael Câmara é um dos nomes que ganham força para a temporada de 2027 e aparece ligado a Haas e Cadillac. Caso a chegada se concretize, ele será o segundo brasileiro a estrear na categoria em apenas dois anos, após a entrada de Gabriel Bortoleto, em 2025.

Ao comentar a possibilidade de chegar à principal categoria do automobilismo, Rafael Câmara destacou a importância do legado deixado pelos brasileiros na Fórmula 1 e afirmou que essa história serve de motivação para a nova geração.

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— Vimos o que eles fizeram pelo nosso país, o que fizeram no esporte. Acho que isso, com certeza, é algo que nos motiva, e creio que nos faz querer ter um bom desempenho, representando também o nosso país.

Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato
Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

Brasil pode voltar a ter dois pilotos na Fórmula 1

Além do desempenho nas pistas, o cenário também se tornou mais favorável. A entrada da Cadillac amplia o grid para 11 equipes a partir de 2027, criando novas vagas e aumentando as possibilidades para jovens pilotos. Nesse contexto, Rafael Câmara aparece entre os nomes especulados tanto na Haas, parceira técnica da Ferrari, quanto na própria Cadillac. Apesar dos rumores, ainda não há confirmação sobre o futuro do brasileiro na principal categoria.

➡️ Gabriel Bortoleto confirma futuro na F1: 'Muitos anos'

Se a promoção de Rafael Câmara se confirmar, o Brasil voltará a contar com dois pilotos titulares na Fórmula 1 pela primeira vez desde 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr dividiram o grid. Após a aposentadoria de Massa, em 2017, o país passou oito temporadas sem representantes fixos na categoria. O jejum terminou com a estreia de Gabriel Bortoleto, em 2025, e agora Câmara surge como o principal candidato para ampliar novamente a presença brasileira na Fórmula 1.

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