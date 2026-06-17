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Com Rebeca Andrade, Brasil conquista prata e vaga para Mundial de Ginástica

Equipe terminou em segundo lugar geral, atrás apenas dos Estados Unidos

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 21:00
Atualizado há 0 minutos
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Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)
Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

O Brasil conquistou o primeiro objetivo de 2026 a caminho dos Jogos de Los Angeles 2028. Nesta quarta-feira (17), a equipe foi vice-campeã do Pan-Americano de Ginástica Artística e garantiu a classificação para o Mundial, na Holanda. Além da vaga, o torneio continental teve o retorno oficial de Rebeca Andrade aos tablados.

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  • Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

    Veja como foi o retorno de Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica

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    A caminhada brasileira começou nas barras assimétricas, aparelho em que a equipe teve desempenho consistente. Sophia Weisberg levantou o público ao cravar sua série, mas foi Gabriela Bouças quem terminou a rotação como principal destaque do país.

    Na sequência, a trave trouxe momentos distintos para as brasileiras. Thaís Fidélis fez uma apresentação segura e assumiu momentaneamente a liderança da competição, enquanto Julia Soares confirmou sua qualidade no aparelho. Sophia, por outro lado, sofreu uma queda e perdeu pontos importantes na disputa.

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    O solo foi marcado por apresentações regulares das brasileiras, com Thaís registrando o melhor desempenho da equipe no aparelho. A rotação manteve o Brasil na briga pelas primeiras posições antes do encerramento da participação no dia.

    A expectativa tomou conta do ginásio no salto, que marcou o retorno oficial de Rebeca Andrade. A campeã olímpica correspondeu ao favoritismo, cravou a aterrissagem e registrou a melhor nota da competição no aparelho: 14.549. Já Thaís Fidélis e Gabriela Bouças tiveram as notas reduzidas após quedas em um dos saltos, enquanto Sophia também conseguiu uma boa apresentação.

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    Ao fim das quatro rotações, o Brasil encerrou a disputa por equipes na segunda colocação, com 157.796 pontos. A seleção brasileira ficou atrás apenas dos Estados Unidos, que lideraram com 161.628, e superou o Canadá, terceiro colocado com 156.997. A vantagem sobre as canadenses foi construída principalmente na trave e no solo, garantindo ao time verde-amarelo um lugar no pódio continental.

    ➡️ Como funcionam as notas da ginástica artística? Entenda a pontuação do Pan-Americano

    Notas do Brasil por aparelhos

    Barras Assimétricas

      1.
    1. Gabi Bouças - 13.033 (8ª geral)
      2. 2.
    2. Sophia - 12.933 (9ª geral)
      3. 3.
    3. Thaís - 12.733 (15ª geral)
      4. 4.
    4. Julia - 12.533 (18ª geral)

    Trave

      1.
    1. Thaís - 13.833 (1ª geral)
      2. 2.
    2. Julia - 13.566 (4ª geral)
      3. 3.
    3. Sophia - 12.600 (11ª geral)
      4. 4.
    4. Gabi Bouças - 10.600 (51ª geral)

    Solo

      1.
    1. Thaís - 12.833 (5ª geral)
      2. 2.
    2. Sophia - 12.500 (11ª geral)
      3. 3.
    3. Julia - 12.166 (14ª geral)
      4. 4.
    4. Gabi Bouças - 11.533 (27ª geral)

    Salto

      1.
    1. Rebeca - 14.549 (1ª geral)
      2. 2.
    2. Sophia - 12.466 (15ª geral)
      3. 3.
    3. Thaís - 6.783 (28ª geral)
      4. 4.
    4. Gabi Bouças - 6.750 (30ª geral)
    Com Rebeca Andrade, equipe do Brasil no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)
    Com Rebeca Andrade, equipe do Brasil no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

    Mundial e Rebeca: o que esteve em jogo no Pan de Ginástica

    O Pan-Americano de Ginástica Artística de 2026 acontece entre os dias 17 e 21 de junho, no Rio de Janeiro, e promete movimentar o calendário da modalidade no continente. Além da disputa por medalhas, a competição terá peso importante para as seleções que já começam a mirar objetivos maiores na temporada. E é justamente aí que entra a importância do torneio para o Brasil.

    Como se a disputa pela classificação já não bastasse, o Pan-Americano ainda marcou um dos momentos mais aguardados da temporada. A competição é a primeira de Rebeca Andrade desde a pausa que tirou a ginasta dos torneios ao longo de 2025. A maior medalhista olímpica da história do Brasil integra a equipe formada também por Julia Soares, Gabriela Barbosa, Gabriela Bouças, Sophia Weisenberg e Thaís Fidelis.

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