Com Rebeca Andrade, Brasil conquista prata e vaga para Mundial de Ginástica Equipe terminou em segundo lugar geral, atrás apenas dos Estados Unidos

O Brasil conquistou o primeiro objetivo de 2026 a caminho dos Jogos de Los Angeles 2028. Nesta quarta-feira (17), a equipe foi vice-campeã do Pan-Americano de Ginástica Artística e garantiu a classificação para o Mundial, na Holanda. Além da vaga, o torneio continental teve o retorno oficial de Rebeca Andrade aos tablados.

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A caminhada brasileira começou nas barras assimétricas, aparelho em que a equipe teve desempenho consistente. Sophia Weisberg levantou o público ao cravar sua série, mas foi Gabriela Bouças quem terminou a rotação como principal destaque do país.

Na sequência, a trave trouxe momentos distintos para as brasileiras. Thaís Fidélis fez uma apresentação segura e assumiu momentaneamente a liderança da competição, enquanto Julia Soares confirmou sua qualidade no aparelho. Sophia, por outro lado, sofreu uma queda e perdeu pontos importantes na disputa.

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O solo foi marcado por apresentações regulares das brasileiras, com Thaís registrando o melhor desempenho da equipe no aparelho. A rotação manteve o Brasil na briga pelas primeiras posições antes do encerramento da participação no dia.

A expectativa tomou conta do ginásio no salto, que marcou o retorno oficial de Rebeca Andrade. A campeã olímpica correspondeu ao favoritismo, cravou a aterrissagem e registrou a melhor nota da competição no aparelho: 14.549. Já Thaís Fidélis e Gabriela Bouças tiveram as notas reduzidas após quedas em um dos saltos, enquanto Sophia também conseguiu uma boa apresentação.

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Ao fim das quatro rotações, o Brasil encerrou a disputa por equipes na segunda colocação, com 157.796 pontos. A seleção brasileira ficou atrás apenas dos Estados Unidos, que lideraram com 161.628, e superou o Canadá, terceiro colocado com 156.997. A vantagem sobre as canadenses foi construída principalmente na trave e no solo, garantindo ao time verde-amarelo um lugar no pódio continental.

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Notas do Brasil por aparelhos

Barras Assimétricas

1 . Gabi Bouças - 13.033 (8ª geral) 2 . Sophia - 12.933 (9ª geral) 3 . Thaís - 12.733 (15ª geral) 4 . Julia - 12.533 (18ª geral)

Trave

1 . Thaís - 13.833 (1ª geral) 2 . Julia - 13.566 (4ª geral) 3 . Sophia - 12.600 (11ª geral) 4 . Gabi Bouças - 10.600 (51ª geral)

Solo

1 . Thaís - 12.833 (5ª geral) 2 . Sophia - 12.500 (11ª geral) 3 . Julia - 12.166 (14ª geral) 4 . Gabi Bouças - 11.533 (27ª geral)

Salto

1 . Rebeca - 14.549 (1ª geral) 2 . Sophia - 12.466 (15ª geral) 3 . Thaís - 6.783 (28ª geral) 4 . Gabi Bouças - 6.750 (30ª geral)

Com Rebeca Andrade, equipe do Brasil no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

Mundial e Rebeca: o que esteve em jogo no Pan de Ginástica

O Pan-Americano de Ginástica Artística de 2026 acontece entre os dias 17 e 21 de junho, no Rio de Janeiro, e promete movimentar o calendário da modalidade no continente. Além da disputa por medalhas, a competição terá peso importante para as seleções que já começam a mirar objetivos maiores na temporada. E é justamente aí que entra a importância do torneio para o Brasil.

Como se a disputa pela classificação já não bastasse, o Pan-Americano ainda marcou um dos momentos mais aguardados da temporada. A competição é a primeira de Rebeca Andrade desde a pausa que tirou a ginasta dos torneios ao longo de 2025. A maior medalhista olímpica da história do Brasil integra a equipe formada também por Julia Soares, Gabriela Barbosa, Gabriela Bouças, Sophia Weisenberg e Thaís Fidelis.

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