Punições da F1 tiram pontos de Lewis Hamilton em 2026 Ao todo, o piloto da Ferrari recebeu cinco punições na atual temporada

O sistema de pontuação mudou ao longo dos anos na Fórmula 1, mas a ideia central permanece a mesma: quanto melhor a posição, mais pontos. Com isso, uma boa classificação se torna meio caminho andado para um bom resultado na corrida. Problemas "externos", porém, podem surgir – como aconteceu com Lewis Hamilton, prejudicado por uma sequência de punições.

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Ao todo, o britânico recebeu cinco penalizações da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por motivos diferentes. O destaque negativo, no entanto, fica para a sequência de infrações nas últimas três etapas consecutivas: os GPs da Inglaterra, da Bélgica e da Hungria.

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Quais foram as punições?

Etapa Punição Motivo GP de Mônaco 5 segundos Excesso de velocidade no pit lane GP da Inglaterra 5 segundos Queima de largada GP da Bélgica 5 segundos Causar colisão com George Russell na primeira volta GP da Hungria Perda de três posições no grid Atrapalhar Oscar Piastri no Q3 GP da Hungria 5 segundos Excesso de velocidade no pit lane

Quantos pontos foram perdidos?

É impossível determinar exatamente quantos pontos Lewis Hamilton deixou de somar em 2026 por causa das punições, já que cada corrida é influenciada por fatores como estratégia, ritmo dos adversários e disputas diretas na pista. Ainda assim, é possível estimar o impacto das penalizações a partir das posições perdidas em consequência das infrações.

No GP de Mônaco, por exemplo, o britânico cumpriu uma punição de cinco segundos por excesso de velocidade no pit lane, mas o safety car e o abandono de Max Verstappen fizeram com que ele mantivesse o segundo lugar até a bandeirada. Assim, mesmo sem conseguir pressionar Kimi Antonelli pela vitória, Hamilton não perdeu pontos no campeonato.

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A situação foi diferente na Inglaterra. Após queimar a largada, o piloto da Ferrari recebeu cinco segundos de punição e viu as chances de disputar a vitória contra Charles Leclerc desaparecerem. Como terminou em terceiro depois de aparecer na segunda posição nas voltas iniciais, a estimativa é de que tenha deixado escapar três pontos.

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Na Bélgica, voltou a ser penalizado, desta vez por provocar um incidente com George Russell na primeira volta. Apesar do contratempo e de uma parada complicada nos boxes, o britânico conseguiu se recuperar durante a corrida e cruzou a linha de chegada em quarto, sem perdas significativas em relação à pontuação que poderia conquistar.

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Já na Hungria, os prejuízos começaram antes mesmo da largada. Hamilton perdeu três posições no grid por atrapalhar Oscar Piastri no Q3 e, durante a corrida, recebeu mais cinco segundos por excesso de velocidade no pit lane. A penalidade foi acrescentada ao tempo final da prova, fazendo o britânico cair da quarta para a quinta posição, atrás de Leclerc, o que representou a perda de dois pontos.

Somando os cenários em que as punições efetivamente alteraram o resultado, Lewis Hamilton deixou de conquistar aproximadamente oito pontos no campeonato. A diferença não mudaria sua posição na classificação, mas reduziria a desvantagem de 50 pontos para o líder Kimi Antonelli – que soma 219 pontos.

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Lewis Hamilton em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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