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Técnico do ouro olímpico defende pausa de Duda no vôlei: 'Entregou muito'

Lucas Palermo, atualmente no voleibol holandês, afirmou não ter 'dado pitaco' na decisão da jogadora

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 17:59
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Sorridente, Lucas Palermo posa entre Ana Patrícia e Duda Lisboa após o pódio de vôlei de praia em Paris 2024
Lucas Palermo era técnico de Duda e Ana Patrícia na conquista do ouro em Paris 2024 (Foto: Reprodução)

Duda e Ana Patrícia foram responsáveis pelo primeiro ouro do Brasil no vôlei de praia olímpico desde Atlanta 1996. As jogadoras conquistaram a medalha em Paris 2024 sob o comando do técnico Lucas Palermo, que atualmente integra a Federação Holandesa da modalidade e esteve no Elite 16 de Copacabana, encerrado este domingo (2). Ao Lance!, o treinador comentou a pausa de Duda na carreira para cuidados físicos e mentais.

➡️ Campeã olímpica no vôlei de praia, Duda Lisboa faz pausa nas competições

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Segundo Lucas, a atitude da atleta é necessária, já que se dedica há muitos anos ao vôlei de praia, precisando deixar outros aspectos da vida de lado. Com um passado vitorioso na carreira de Duda, o treinador afirmou não ter "dado pitaco" na decisão da jogadora, que ficou a cargo dela e das entidades responsáveis.

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— Ela entregou muito ao esporte, mas deixou muita coisa para trás também. Acho que agora é o momento dela olhar para ela mesma e falar assim: "Agora eu vou cuidar de mim, correr atrás do que eu quero". E que bom que ela conseguiu dar esse passo; torço para que ela consiga se recuperar muito rapidamente.

Segundo comunicado da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Duda fará uma nova pausa nas competições até o mês de novembro deste ano. O objetivo da jogadora é iniciar a corrida para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 nas melhores condições de saúde física e mental.

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Duda Lisboa no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Divulgação/Volleyball World)
Duda Lisboa no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Dupla treinada por Lucas Palermo vence Carol e Rebecca na final do Elite 16 de Copacabana

Apesar do apoio da torcida na Praia de Copacabana, Carol e Rebecca ficaram com o vice na etapa do Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial de vôlei de Praia, neste domingo (2). Na decisão, as líderes do ranking foram superadas pelas holandesas Katja Stam Raisa Schoon, treinadas pelo brasileiro Lucas Palermo, por 2 sets a 0 (21/16 e 21/16).

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