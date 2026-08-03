Técnico do ouro olímpico defende pausa de Duda no vôlei: 'Entregou muito'
Lucas Palermo, atualmente no voleibol holandês, afirmou não ter 'dado pitaco' na decisão da jogadora
Duda e Ana Patrícia foram responsáveis pelo primeiro ouro do Brasil no vôlei de praia olímpico desde Atlanta 1996. As jogadoras conquistaram a medalha em Paris 2024 sob o comando do técnico Lucas Palermo, que atualmente integra a Federação Holandesa da modalidade e esteve no Elite 16 de Copacabana, encerrado este domingo (2). Ao Lance!, o treinador comentou a pausa de Duda na carreira para cuidados físicos e mentais.
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Segundo Lucas, a atitude da atleta é necessária, já que se dedica há muitos anos ao vôlei de praia, precisando deixar outros aspectos da vida de lado. Com um passado vitorioso na carreira de Duda, o treinador afirmou não ter "dado pitaco" na decisão da jogadora, que ficou a cargo dela e das entidades responsáveis.
— Ela entregou muito ao esporte, mas deixou muita coisa para trás também. Acho que agora é o momento dela olhar para ela mesma e falar assim: "Agora eu vou cuidar de mim, correr atrás do que eu quero". E que bom que ela conseguiu dar esse passo; torço para que ela consiga se recuperar muito rapidamente.
Segundo comunicado da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Duda fará uma nova pausa nas competições até o mês de novembro deste ano. O objetivo da jogadora é iniciar a corrida para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 nas melhores condições de saúde física e mental.
Dupla treinada por Lucas Palermo vence Carol e Rebecca na final do Elite 16 de Copacabana
Apesar do apoio da torcida na Praia de Copacabana, Carol e Rebecca ficaram com o vice na etapa do Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial de vôlei de Praia, neste domingo (2). Na decisão, as líderes do ranking foram superadas pelas holandesas Katja Stam e Raisa Schoon, treinadas pelo brasileiro Lucas Palermo, por 2 sets a 0 (21/16 e 21/16).
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