De volta, Rebeca Andrade dá palhinha em aparelho 'abandonado' da ginástica; veja vídeo Ginasta aproveitou para se divertir no solo, que saiu de seu repertório

Uma decisão drástica foi tomada por Rebeca Andrade após o fim dos Jogos Olímpicos de Paris-2024: ela não competiria mais no solo. E nem o ouro impediu que a ginasta seguisse por esse caminho. Nesta segunda-feira (15), porém, a brasileira aproveitou para matar saudade do aparelho no treino de pódio para o Pan-Americano de Ginástica Artística 2026.

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Esse torneio, inclusive, marca o retorno de Rebeca às competições após dois anos afastada dos tablados. Agora, entre os dias 17 e 21 de junho, ela volta aos trabalhos diante da torcida brasileira, já que o Pan-Americano será disputado no Rio de Janeiro. Vale destacar que, embora volte a competir, a atleta segue sem participar do solo – o que não a impediu de se divertir.

Mas, afinal, por que Andrade abandonou o solo? O motivo seria o forte impacto que o aparelho causa em seu corpo. As dores constantes e cinco cirurgias no joelho foram o "limite" definido pela atleta para retirar o solo de vez do seu repertório na ginástica.

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— O solo é o aparelho que mais causa impacto. Eu sou uma atleta de 26 anos, com histórico de cinco cirurgias no joelho. Quando a gente entende nossos limites, é muito importante respeitá-los. Eu sei que vocês amam quando eu faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos — explicou Rebeca, em exclusiva ao Lance!.

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Brasil se apresenta para Pan com Rebeca Andrade

Antes da estreia oficial, marcada para o dia 17 de junho, a maior medalhista olímpica da história do Brasil se apresentou para o treino de pódio ao lado da Seleção Brasileira. A atividade serviu como uma prévia do retorno da ginasta, que demonstrou estar à vontade mesmo após quase dois anos longe das competições.

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Rebeca não estava sozinha, é claro. A equipe verde-amarela conta ainda com Julia Soares, Gabriela Barbosa, Gabriela Bouças, Sophia Weisenberg e Thaís Fidelis. O treinamento começou pelas barras assimétricas, aparelho em que Andrade não competirá durante o torneio. Veja momento de apresentação abaixo:

Rebeca Andrade decidiu focar na recuperação após Olimpíadas (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

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