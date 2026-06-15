logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

De volta, Rebeca Andrade dá palhinha em aparelho 'abandonado' da ginástica; veja vídeo

Ginasta aproveitou para se divertir no solo, que saiu de seu repertório

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 19:44
Favorite o Lance! no Google
Histórico! Rebeca Andrade se torna a maior medalhista olímpica do Brasil. Foto: Gabriel BOUYS / AFP
Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

Uma decisão drástica foi tomada por Rebeca Andrade após o fim dos Jogos Olímpicos de Paris-2024: ela não competiria mais no solo. E nem o ouro impediu que a ginasta seguisse por esse caminho. Nesta segunda-feira (15), porém, a brasileira aproveitou para matar saudade do aparelho no treino de pódio para o Pan-Americano de Ginástica Artística 2026.

continua após a publicidade
  • Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil

    Rebeca Andrade volta às competições pela primeira vez desde Paris-2024

    Mais Esportes
    Há 53 minutos
  • Rebeca Andrade - Olimpíadas de Paris

    Vagas, Mundial e Rebeca: o que está em jogo no Pan-Americano de Ginástica 2026

    Mais Esportes
    Há 1 dia
  • Brasil em ação na final da série simples (Foto: MeloGym/CBG)

    Brasil encerra Pan-Americano de ginástica rítmica com cinco ouros no Rio

    Mais Esportes
    Há 5 dias

    • ➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Esse torneio, inclusive, marca o retorno de Rebeca às competições após dois anos afastada dos tablados. Agora, entre os dias 17 e 21 de junho, ela volta aos trabalhos diante da torcida brasileira, já que o Pan-Americano será disputado no Rio de Janeiro. Vale destacar que, embora volte a competir, a atleta segue sem participar do solo – o que não a impediu de se divertir.

    Mas, afinal, por que Andrade abandonou o solo? O motivo seria o forte impacto que o aparelho causa em seu corpo. As dores constantes e cinco cirurgias no joelho foram o "limite" definido pela atleta para retirar o solo de vez do seu repertório na ginástica.

    continua após a publicidade

    — O solo é o aparelho que mais causa impacto. Eu sou uma atleta de 26 anos, com histórico de cinco cirurgias no joelho. Quando a gente entende nossos limites, é muito importante respeitá-los. Eu sei que vocês amam quando eu faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos — explicou Rebeca, em exclusiva ao Lance!.

    ➡️ Vagas, Mundial e Rebeca: o que está em jogo no Pan-Americano de Ginástica 2026

    Brasil se apresenta para Pan com Rebeca Andrade

    Antes da estreia oficial, marcada para o dia 17 de junho, a maior medalhista olímpica da história do Brasil se apresentou para o treino de pódio ao lado da Seleção Brasileira. A atividade serviu como uma prévia do retorno da ginasta, que demonstrou estar à vontade mesmo após quase dois anos longe das competições.

    continua após a publicidade

    Rebeca não estava sozinha, é claro. A equipe verde-amarela conta ainda com Julia Soares, Gabriela Barbosa, Gabriela Bouças, Sophia Weisenberg e Thaís Fidelis. O treinamento começou pelas barras assimétricas, aparelho em que Andrade não competirá durante o torneio. Veja momento de apresentação abaixo:

    Rebeca Andrade decidiu focar na recuperação após Olimpíadas
    Rebeca Andrade decidiu focar na recuperação após Olimpíadas (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

    +Aposte na vitória do seu atleta favorito
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil
    Mais EsportesRebeca Andrade volta às competições pela primeira vez desde Paris-2024Há 53 minutos
    O fisioterapeuta Fernandinho está afastado da seleção brasileira
    VôleiAtleta de vôlei relata prejuízo e denuncia fisioterapeuta da seleçãoHá 1 hora
    Romulo Mendonça, narrador da Prime Vídeo (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoRômulo Mendonça e Bulgarelli pedem desculpas a Alana Ambrósio após a polêmicaHá 2 horas
    Brasil encerrou primeira semana da VNL com 100% de aproveitamento
    VôleiAnálise: Brasil faz dever de casa, mas segue sem certezas na VNL masculinaHá 2 horas
    Time do Juazeiro Basquete havia sido campeão sub-19 antes antes do acidente
    Mais EsportesQuem eram as vítimas de acidente com time de basquete no CearáHá 5 horas
    Tiago Splitter observa durante o jogo 2 entre Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs pelos playoffs da NBA. (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)
    NBATiago Splitter acerta com gigante da NBA para ser técnico principalHá 6 horas

    Mais LANCE!

    Sean Strickland é escoltado pela polícia após invadir fan fest do UFC Casa Branca
    Campeão do UFC invade festa de card na Casa Branca e é retirado pela polícia
    João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    João Fonseca tem horário definido para estreia no ATP de Halle
    Diego Lopes comemora vitória no UFC Casa Branca (Foto: Divulgação)
    UFC Casa Branca bate recorde histórico com sete nocautes
    Jon Jones x Cyril Gane - UFC
    Jon Jones debocha de Poatan após derrota no UFC Casa Branca
    O técnico Bernardinho orienta o time durante o jogo contra a Argentina, pela VNL
    Bernardinho se preocupa com jovens da seleção: 'Precisam ser protagonistas'
    Justin Gaethje vence Ilia Topuria no UFC Casa Branca (Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP)
    Topuria perde invencibilidade, e Gaethje se torna campeão no UFC Casa Branca
    Poatan é um dos grandes astros do UFC mundo afora (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)
    Derrota de Alex Poatan para Gane no UFC Casa Branca repercute: 'Nem competiu'
    Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)
    Alex Poatan é nocauteado por Ciryl Gane e 'perde' cinturão no UFC Casa Branca
    Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic na estreia dos EUA na Copa do Mundo (Reprodução)
    Ibrahimovic troca estreia da Suécia na Copa pelo UFC Casa Branca
    Casa Branca UFC (Foto: Reprodução / Instagram)
    Brasileiro nocauteia no UFC Casa Branca e viraliza: 'Passou por cima'
    Poatan é um dos grandes astros do UFC mundo afora (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)
    Entenda a origem do bordão 'Chama' de Alex Poatan, astro do UFC Casa Branca
    Brasil venceu a Argentina de virada no encerramento da primeira semana da VNL
    VNL: Brasil busca reação e vence Argentina no tie-break
    Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)
    Alex Poatan e Topuria perdem cinturão no UFC Casa Branca; veja resultados