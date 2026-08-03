Bortoleto discorda de Verstappen na F1: 'Devemos ser capazes' Brasileiro acredita que mudanças não afetaram o desempenho dos pilotos, apesar das reclamações

Drásticas mudanças costumam vir acompanhadas de reclamações, e com o novo regulamento da Fórmula 1 não foi diferente. Ainda assim, há quem defenda as modificações, como Gabriel Bortoleto. O brasileiro usa principalmente a experiência adquirida na Audi para analisar como os ajustes técnicos afetaram a pilotagem dos carros na atual temporada.

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— Acho que não mudei muito minha maneira de dirigir. Não gosto da frase "estilo de pilotagem" porque não acredito que um piloto de Fórmula 1 deva dizer isso, porque devemos ser capazes de nos adaptar, mesmo que não seja natural — disse Bortoleto.

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Para Bortoleto, a capacidade de adaptação é uma das principais características de um piloto de Fórmula 1. Na visão do brasileiro, independentemente das mudanças no regulamento ou das características do carro, os competidores precisam ser capazes de extrair o máximo desempenho do equipamento.

— Devemos ser capazes de nos adaptar a qualquer tipo de carro e à forma como você precisa pilotar. É por isso que fazemos o que fazemos, e é por isso que somos os 22 pilotos do mundo na Fórmula 1. Então acho que é apenas uma questão de qual carro você tem e como você precisa pilotá-lo

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Bortoleto reconhece, porém, que alguns detalhes mudaram com o regulamento de 2026. Segundo ele, a nova gestão de energia exige que os pilotos adaptem a forma de atacar determinadas curvas, já que a entrega de potência deixou de ser constante ao longo da volta.

Na prática, isso significa mudar a abordagem em alguns trechos do circuito. Em curvas que antecedem longas retas, por exemplo, é preciso preservar mais a entrada para garantir uma boa saída e aproveitar a energia disponível. Em outros pontos, onde não há tanta potência sendo entregue, o piloto pode atacar a curva com mais agressividade. Para Bortoleto, são ajustes pontuais, mas que não alteram sua maneira de pilotar.

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Reclamação ≠ Resultado

É bem verdade que apenas uma equipe começou a temporada em sequência positiva: a Mercedes, com seis vitórias consecutivas. Desde o GP de Barcelona-Catalunha, porém, o cenário mudou, e a disputa pelas vitórias passou a envolver outros nomes do grid, como a dupla da Ferrari e Lando Norris. Max Verstappen também voltou a frequentar as primeiras posições, mesmo sem transformar o desempenho em vitórias.

Apesar da competitividade, as críticas ao novo regulamento continuam frequentes. Entre os principais críticos estão justamente Verstappen e Lewis Hamilton. Para Bortoleto, no entanto, as reclamações não significam que os pilotos tenham perdido desempenho.

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— Você vê o Verstappen sendo lento? Você vê um heptacampeão mundial sendo lento este ano? Eu não os vejo sendo lentos. Eu ainda os vejo muito competitivos. Então, eu não diria que pilotos rápidos são lentos. Na verdade, o Lewis está um pouco melhor do que no ano passado, e Max continua tendo um desempenho impressionante, colocando aquele carro no topo. O Lando, atual campeão mundial, continua rápido quando o equipamento dele não quebra — completou.

Lewis Hamilton e Max Verstappen em coletiva na pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

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