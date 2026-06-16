Como funcionam as notas da ginástica artística? Entenda a pontuação do Pan-Americano Torneio continental marcará retorno de Rebeca Andrade aos tablados

Quem acompanha a ginástica artística costuma se deparar com notas cheias de casas decimais e diferenças mínimas que podem decidir medalhas. Mas, afinal, como os juízes chegam ao resultado final de uma apresentação? No Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, que acontece entre os dias 17 e 21 de junho, o sistema segue as regras internacionais adotadas pela Federação Internacional de Ginástica (FIG).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A nota de uma série é formada pela soma de dois componentes principais: a nota de dificuldade (D) e a nota de execução (E). A primeira avalia o valor técnico dos elementos apresentados pela ginasta ou pelo ginasta. Quanto mais complexos forem os movimentos executados durante a série, maior tende a ser essa pontuação.

O que é a nota de dificuldade?

A nota de dificuldade não possui limite máximo. Ela é calculada com base nos elementos realizados pelo atleta e nas ligações entre movimentos dentro da série. Por isso, ginastas de elite costumam buscar exercícios cada vez mais complexos para aumentar o potencial de pontuação.

continua após a publicidade

É justamente nessa categoria que atletas como Rebeca Andrade costumam se destacar. Movimentos mais difíceis elevam a nota inicial da apresentação e oferecem uma margem maior para compensar eventuais descontos de execução.

O que é a nota de execução?

Se a dificuldade começa do zero, a execução faz o caminho contrário. Os árbitros iniciam a avaliação com nota 10 e passam a descontar erros observados durante a apresentação. Passos na aterrissagem, desequilíbrios, quedas e falhas técnicas geram descontos que variam de acordo com a gravidade do erro.

continua após a publicidade

Uma falha pequena costuma retirar 0,1 ponto. Já erros mais graves podem representar perdas significativamente maiores. Para evitar distorções, é comum a participação de cinco juízes. As notas mais alta e mais baixa normalmente são descartadas, enquanto as demais entram em um cálculo de média que define a pontuação de execução.

➡️ Vagas, Mundial e Rebeca: o que está em jogo no Pan-Americano de Ginástica 2026

E por que as notas de Rebeca Andrade costumam ser tão altas?

A principal característica de Rebeca Andrade é conseguir unir alto grau de dificuldade com excelente execução. Enquanto muitas ginastas se destacam apenas em um desses quesitos, a brasileira frequentemente apresenta séries complexas sem abrir mão da qualidade técnica.

Essa combinação explica, inclusive, por que ela se tornou uma das maiores referências da ginástica mundial e a maior medalhista olímpica da história do Brasil.

Rebeca Andrade comemora ouro no solo em Paris-2024 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

+Aposte na vitória do seu atleta favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável