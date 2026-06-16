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Como funcionam as notas da ginástica artística? Entenda a pontuação do Pan-Americano

Torneio continental marcará retorno de Rebeca Andrade aos tablados

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 08:00
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Rebeca Andrade - Olimpíadas de PAris - Ginástica Artística
Rebeca Andrade alcançou quatro medalhas em Olimpíadas na carreira (Foto: Loic Venance / AFP)

Quem acompanha a ginástica artística costuma se deparar com notas cheias de casas decimais e diferenças mínimas que podem decidir medalhas. Mas, afinal, como os juízes chegam ao resultado final de uma apresentação? No Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, que acontece entre os dias 17 e 21 de junho, o sistema segue as regras internacionais adotadas pela Federação Internacional de Ginástica (FIG).

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    A nota de uma série é formada pela soma de dois componentes principais: a nota de dificuldade (D) e a nota de execução (E). A primeira avalia o valor técnico dos elementos apresentados pela ginasta ou pelo ginasta. Quanto mais complexos forem os movimentos executados durante a série, maior tende a ser essa pontuação.

    O que é a nota de dificuldade?

    A nota de dificuldade não possui limite máximo. Ela é calculada com base nos elementos realizados pelo atleta e nas ligações entre movimentos dentro da série. Por isso, ginastas de elite costumam buscar exercícios cada vez mais complexos para aumentar o potencial de pontuação.

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    É justamente nessa categoria que atletas como Rebeca Andrade costumam se destacar. Movimentos mais difíceis elevam a nota inicial da apresentação e oferecem uma margem maior para compensar eventuais descontos de execução.

    O que é a nota de execução?

    Se a dificuldade começa do zero, a execução faz o caminho contrário. Os árbitros iniciam a avaliação com nota 10 e passam a descontar erros observados durante a apresentação. Passos na aterrissagem, desequilíbrios, quedas e falhas técnicas geram descontos que variam de acordo com a gravidade do erro.

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    Uma falha pequena costuma retirar 0,1 ponto. Já erros mais graves podem representar perdas significativamente maiores. Para evitar distorções, é comum a participação de cinco juízes. As notas mais alta e mais baixa normalmente são descartadas, enquanto as demais entram em um cálculo de média que define a pontuação de execução.

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    E por que as notas de Rebeca Andrade costumam ser tão altas?

    A principal característica de Rebeca Andrade é conseguir unir alto grau de dificuldade com excelente execução. Enquanto muitas ginastas se destacam apenas em um desses quesitos, a brasileira frequentemente apresenta séries complexas sem abrir mão da qualidade técnica.

    Essa combinação explica, inclusive, por que ela se tornou uma das maiores referências da ginástica mundial e a maior medalhista olímpica da história do Brasil.

    Rebeca Andrade - Olimpíadas de Paris
    Rebeca Andrade comemora ouro no solo em Paris-2024 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

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