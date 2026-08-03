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Brasil atropela Chile e vence a primeira no Sul-Americano de basquete feminino

Com 28 pontos de vantagem, Seleção estreia com vitória e assume a liderança do Grupo B

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 17:58
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Pivô da Seleção Brasileira feminina de basquete, Lety arremessa do garrafão enquanto é marcada por jogadora do Chile em partida válida pelas eliminatórias da AmeriCupW
Lety Vasconcelos arremessa em Brasil x Chile pelas eliminatórias da AmeriCupW (Foto: Divulgação/CBB)

A Seleção Brasileira feminina de basquete deu o primeiro passo rumo à classificação para a AmeriCup nesta segunda-feira (3). No duelo de abertura das eliminatórias sul-americanas da competição, o Brasil venceu o Chile com tranquilidade por 85 a 57, em Zárate, na Argentina, e assumiu a liderança provisória do Grupo B.

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Sob o comando do estreante Léo Figueiró, o Brasil saiu com boa vantagem no primeiro quarto ao abrir 23 a 12, tendo pleno controle sobre as ações. Em resposta, o Chile achou espaços em contra-ataques e arriscou mais bolas de três, diminuindo a diferença para seis pontos na metade do segundo período. No entanto, o Brasil neutralizou a reação chilena e ampliou a vantagem para 44 a 24 antes do intervalo.

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O Chile voltou a levar perigo para o garrafão brasileiro no terceiro quarto, embora o Brasil ainda tenha mantido a liderança no placar por 58 a 44. Em seguida, as brasileiras recuperaram o domínio do jogo, marcando 27 pontos no período final e confirmando a vitória por 85 a 57.

A armadora Bella Nascimento foi a cestinha do Brasil, com 17 pontos. Além dela, quatro jogadoras passaram da marca de dois dígitos pelo lado verde-amarelo: Aline Moura (15), Aaliyah Guyton (14), Sassa Gonçalves (13) e Lety Vasconcelos (10).

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Bella converteu quatro bolas de três pontos, enquanto Aline teve bom aproveitamento nos arremessos de quadra, com cinco acertos de oito possíveis. Aaliyah também acertou quatro chutes do perímetro.

— A primeira vitória foi ótima. Todo mundo veio aqui com um objetivo, que era vencer hoje, vencer o jogo, e foi o que fizemos. Todos estavam na mesma página. Todos jogaram juntos, uns pelos outros. Isso é o mais importante, e fizemos o trabalho — disse Bella Nascimento, em entrevista pós-jogo.

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Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de basquete sorriem para foto após jogo das eliminatórias da AmeriCupW
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Próximo compromisso do Brasil no Sul-Americano

O Brasil volta à quadra na quinta-feira (6), às 14h (de Brasília), para enfrentar a Venezuela. A partida marca o encerramento da fase de grupos do Sul-Americano.

Os primeiros colocados de cada chave avançam diretamente para as semifinais, enquanto os segundos e terceiros participam das quartas de final. Os quatro semifinalistas garantem vaga na AmeriCup de 2027, que será realizada em El Salvador e reunirá seleções das Américas do Sul, do Norte e Central.

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As semifinais das eliminatórias sul-americanas da AmeriCup acontecem no próximo sábado (8). Já a grande final e a disputa de terceiro lugar estão marcadas para domingo (9).

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