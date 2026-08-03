Brasil atropela Chile e vence a primeira no Sul-Americano de basquete feminino
Com 28 pontos de vantagem, Seleção estreia com vitória e assume a liderança do Grupo B
A Seleção Brasileira feminina de basquete deu o primeiro passo rumo à classificação para a AmeriCup nesta segunda-feira (3). No duelo de abertura das eliminatórias sul-americanas da competição, o Brasil venceu o Chile com tranquilidade por 85 a 57, em Zárate, na Argentina, e assumiu a liderança provisória do Grupo B.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Sob o comando do estreante Léo Figueiró, o Brasil saiu com boa vantagem no primeiro quarto ao abrir 23 a 12, tendo pleno controle sobre as ações. Em resposta, o Chile achou espaços em contra-ataques e arriscou mais bolas de três, diminuindo a diferença para seis pontos na metade do segundo período. No entanto, o Brasil neutralizou a reação chilena e ampliou a vantagem para 44 a 24 antes do intervalo.
O Chile voltou a levar perigo para o garrafão brasileiro no terceiro quarto, embora o Brasil ainda tenha mantido a liderança no placar por 58 a 44. Em seguida, as brasileiras recuperaram o domínio do jogo, marcando 27 pontos no período final e confirmando a vitória por 85 a 57.
A armadora Bella Nascimento foi a cestinha do Brasil, com 17 pontos. Além dela, quatro jogadoras passaram da marca de dois dígitos pelo lado verde-amarelo: Aline Moura (15), Aaliyah Guyton (14), Sassa Gonçalves (13) e Lety Vasconcelos (10).
Bella converteu quatro bolas de três pontos, enquanto Aline teve bom aproveitamento nos arremessos de quadra, com cinco acertos de oito possíveis. Aaliyah também acertou quatro chutes do perímetro.
— A primeira vitória foi ótima. Todo mundo veio aqui com um objetivo, que era vencer hoje, vencer o jogo, e foi o que fizemos. Todos estavam na mesma página. Todos jogaram juntos, uns pelos outros. Isso é o mais importante, e fizemos o trabalho — disse Bella Nascimento, em entrevista pós-jogo.
➡️ Ex-Botafogo e Vasco assume comando da Seleção Brasileira Feminina de Basquete
➡️ Seleção Brasileira de Basquete segue invicta rumo à Copa do Mundo
Próximo compromisso do Brasil no Sul-Americano
O Brasil volta à quadra na quinta-feira (6), às 14h (de Brasília), para enfrentar a Venezuela. A partida marca o encerramento da fase de grupos do Sul-Americano.
Os primeiros colocados de cada chave avançam diretamente para as semifinais, enquanto os segundos e terceiros participam das quartas de final. Os quatro semifinalistas garantem vaga na AmeriCup de 2027, que será realizada em El Salvador e reunirá seleções das Américas do Sul, do Norte e Central.
As semifinais das eliminatórias sul-americanas da AmeriCup acontecem no próximo sábado (8). Já a grande final e a disputa de terceiro lugar estão marcadas para domingo (9).
🏀 Aposte no seu esporte favorito!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
NBB
Ex-Botafogo e Vasco assume comando da Seleção Brasileira Feminina de BasqueteHá 1 semana
NBB
Flamengo contrata ala-pivô com passagem pela NBAHá 2 semanas
NBB
Seleção Brasileira de Basquete segue invicta rumo à Copa do MundoHá 3 semanas
NBB
Após chegada de reforços, Flamengo anuncia saída de sete jogadoresHá 1 mês
NBB
Astro da Seleção se declara ao Flamengo em apresentação: 'Meu coração é rubro-negro'Há 1 mês
NBB
Com novo técnico, Flamengo apresenta Yago dos Santos e Didi LouzadaHá 1 mês
Mais LANCE!