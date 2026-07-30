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Bortoleto fecha testes da F1 com melhor tempo na Hungria

Brasileiro da Audi foi o mais rápido em atividade da Pirelli voltada ao desenvolvimento dos pneus da temporada 2027

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 10:20
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Gabriel Bortoleto encerrou os testes de pneus da Pirelli no Hungaroring com o melhor desempenho desta quarta-feira (29). O piloto da Audi marcou a volta mais rápida da sessão de desenvolvimento para a temporada 2027 da Fórmula 1 e superou o argentino Franco Colapinto, da Alpine.

O brasileiro registrou o tempo de 1min19s917 e completou 116 voltas, totalizando 508 quilômetros percorridos. Colapinto terminou em segundo, com 1min20s139, após 139 voltas e 609 quilômetros rodados.

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A atividade marcou o encerramento de dois dias de testes promovidos pela fornecedora oficial da Fórmula 1 para o desenvolvimento dos pneus que serão utilizados em 2027. No total, os pilotos completaram 660 voltas, equivalentes a 2.892 quilômetros, fornecendo dados importantes para a evolução dos novos compostos.

➡️ Bortoleto é destaque em teste da Pirelli após GP da Hungria

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Pirelli testa pneus em condições extremas

Os trabalhos desta quarta-feira foram realizados com diferentes versões dos compostos C3, C4 e C5, em programas que incluíram simulações de classificação e de ritmo de corrida. As equipes enfrentaram temperaturas ainda mais elevadas do que no primeiro dia, com o asfalto atingindo 59°C.

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A sequência do programa de desenvolvimento da Pirelli acontecerá nos dias 26 e 27 de agosto, no circuito de Mugello, na Itália. Os testes serão realizados logo após o GP da Holanda, primeira etapa da Fórmula 1 depois das férias de verão da categoria.

➡️ Apesar de críticas na F1, equipe de Bortoleto fica no Top 10 da Hungria

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