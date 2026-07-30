Bortoleto fecha testes da F1 com melhor tempo na Hungria Brasileiro da Audi foi o mais rápido em atividade da Pirelli voltada ao desenvolvimento dos pneus da temporada 2027

Gabriel Bortoleto encerrou os testes de pneus da Pirelli no Hungaroring com o melhor desempenho desta quarta-feira (29). O piloto da Audi marcou a volta mais rápida da sessão de desenvolvimento para a temporada 2027 da Fórmula 1 e superou o argentino Franco Colapinto, da Alpine.

O brasileiro registrou o tempo de 1min19s917 e completou 116 voltas, totalizando 508 quilômetros percorridos. Colapinto terminou em segundo, com 1min20s139, após 139 voltas e 609 quilômetros rodados.

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A atividade marcou o encerramento de dois dias de testes promovidos pela fornecedora oficial da Fórmula 1 para o desenvolvimento dos pneus que serão utilizados em 2027. No total, os pilotos completaram 660 voltas, equivalentes a 2.892 quilômetros, fornecendo dados importantes para a evolução dos novos compostos.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Pirelli testa pneus em condições extremas

Os trabalhos desta quarta-feira foram realizados com diferentes versões dos compostos C3, C4 e C5, em programas que incluíram simulações de classificação e de ritmo de corrida. As equipes enfrentaram temperaturas ainda mais elevadas do que no primeiro dia, com o asfalto atingindo 59°C.

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A sequência do programa de desenvolvimento da Pirelli acontecerá nos dias 26 e 27 de agosto, no circuito de Mugello, na Itália. Os testes serão realizados logo após o GP da Holanda, primeira etapa da Fórmula 1 depois das férias de verão da categoria.

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