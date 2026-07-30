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Brasil registra maior audiência da Fórmula 1 no mundo em 2026

O GP da Inglaterra reuniu 18 milhões de espectadores entre Globo e SporTV3, maior audiência de um único país em uma corrida desde 2020

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 10:40
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026
Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / POOL / AFP)

A Fórmula 1 encerrou a primeira metade da temporada 2026 com um recorde de audiência no Brasil. Segundo dados divulgados pela própria categoria, o GP da Inglaterra, disputado em Silverstone, alcançou 18 milhões de espectadores somando as transmissões da Globo e do SporTV3, o maior público de um único país em uma mesma corrida desde 2020.

Além de liderar a audiência global da etapa, o Brasil registrou sua melhor marca para uma corrida de Fórmula 1 em oito anos. De acordo com a F1, algumas corridas de 2026 tiveram audiência até cinco vezes maior do que as etapas equivalentes de 2025.

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➡️ Apesar de críticas na F1, equipe de Bortoleto fica no Top 10 da Hungria

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Audiência cresce em outros mercados

O Brasil não foi o único mercado em expansão. A Fórmula 1 também destacou o crescimento da audiência na Itália, impulsionado pela presença de Andrea Kimi Antonelli no grid, e a evolução contínua dos números na China.

Globalmente, o GP de Mônaco foi a corrida mais assistida da temporada até o momento, alcançando cerca de 80 milhões de espectadores em todo o mundo, quase o dobro do registrado na edição de 2025.

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Temporada da F1 também bate recordes de público

Além da audiência na televisão, a Fórmula 1 também registrou recordes de público nas arquibancadas durante a primeira metade do campeonato. Seis etapas estabeleceram novas marcas de presença ao longo dos finais de semana:

  • GP da Inglaterra (Silverstone): 564 mil pessoas;
  • GP da Austrália (Albert Park): 484 mil pessoas;
  • GP da Bélgica (Spa-Francorchamps): 400 mil pessoas;
  • GP do Canadá (Circuito Gilles Villeneuve): 360 mil pessoas;
  • GP da Áustria (Red Bull Ring): 320 mil pessoas;
  • GP da Hungria (Hungaroring): 310 mil pessoas.

Os dados foram divulgados durante a pausa de verão da Fórmula 1, iniciada após o GP da Hungria. A temporada será retomada entre os dias 21 e 23 de agosto, com o GP dos Países Baixos, disputado em Zandvoort.

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