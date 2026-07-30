Brasil registra maior audiência da Fórmula 1 no mundo em 2026 O GP da Inglaterra reuniu 18 milhões de espectadores entre Globo e SporTV3, maior audiência de um único país em uma corrida desde 2020

A Fórmula 1 encerrou a primeira metade da temporada 2026 com um recorde de audiência no Brasil. Segundo dados divulgados pela própria categoria, o GP da Inglaterra, disputado em Silverstone, alcançou 18 milhões de espectadores somando as transmissões da Globo e do SporTV3, o maior público de um único país em uma mesma corrida desde 2020.

Além de liderar a audiência global da etapa, o Brasil registrou sua melhor marca para uma corrida de Fórmula 1 em oito anos. De acordo com a F1, algumas corridas de 2026 tiveram audiência até cinco vezes maior do que as etapas equivalentes de 2025.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Audiência cresce em outros mercados

O Brasil não foi o único mercado em expansão. A Fórmula 1 também destacou o crescimento da audiência na Itália, impulsionado pela presença de Andrea Kimi Antonelli no grid, e a evolução contínua dos números na China.

Globalmente, o GP de Mônaco foi a corrida mais assistida da temporada até o momento, alcançando cerca de 80 milhões de espectadores em todo o mundo, quase o dobro do registrado na edição de 2025.

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Temporada da F1 também bate recordes de público

Além da audiência na televisão, a Fórmula 1 também registrou recordes de público nas arquibancadas durante a primeira metade do campeonato. Seis etapas estabeleceram novas marcas de presença ao longo dos finais de semana:

GP da Inglaterra (Silverstone): 564 mil pessoas;

GP da Austrália (Albert Park): 484 mil pessoas;

GP da Bélgica (Spa-Francorchamps): 400 mil pessoas;

GP do Canadá (Circuito Gilles Villeneuve): 360 mil pessoas;

GP da Áustria (Red Bull Ring): 320 mil pessoas;

GP da Hungria (Hungaroring): 310 mil pessoas.

Os dados foram divulgados durante a pausa de verão da Fórmula 1, iniciada após o GP da Hungria. A temporada será retomada entre os dias 21 e 23 de agosto, com o GP dos Países Baixos, disputado em Zandvoort.

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