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Max Verstappen na NASCAR: equipe revela conversas com Red Bull

Trackhouse Racing quer o tetracampeão mundial da Fórmula 1 na NASCAR Cup Series

PorDavi CaldasRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 14:26
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Max Verstappen no GP de Las Vegas de 2025, em que foi campeão (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Justin Marks, proprietário da equipe Trackhouse Racing na NASCAR Cup Series, revelou que tem o interesse de levar Max Verstappen para fazer uma participação especial na categoria. O interesse parece ser mútuo pelo tetracampeão da Fórmula 1, mas pode ser dificultado por conflitos contratuais e de patrocinadores.

A declaração de Marks foi feita durante entrevista ao programa do ex-piloto Kevin Harvick. O proprietário abordou o futuro do Project 91, iniciativa da Trackhouse criada para atrair grandes estrelas do automobilismo internacional para a NASCAR, como já aconteceu com Kimi Räikkönen, Hélio Castroneves e, mais recentemente, Kevin Magnussen.

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De acordo com o porta-voz da Trackhouse Racing, conversas preliminares chegaram a ocorrer por meio do ecossistema da Red Bull, mas o grande obstáculo atual envolve as montadoras: enquanto a equipe da NASCAR compete representando a Chevrolet, a escuderia da Fórmula 1 possui parceria técnica e comercial com a Ford.

- Ele (Verstappen) é um cara que quer participar de todos os tipos de corrida. Acho que, no momento, é difícil fazer isso, mas certamente não descartaria essa possibilidade para o futuro.

Max Verstappen em um carro da Red Bull durante as 24 Horas de Nürburgring (Foto: Philip Platzer / Red Bull Content Pool)
Max Verstappen em um carro da Red Bull durante as 24 Horas de Nürburgring (Foto: Philip Platzer / Red Bull Content Pool)

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Dificuldades contratuais e interesse de Verstappen

Apesar das complicações institucionais de curto prazo, a Red Bull ser patrocinadora da Trackhouse pode ajudar para que essa possibilidade se concretize. Além disso, Verstappen já demonstrou interesse em participar da categoria no passado, quando disse que costumava treinar circuitos de NASCAR no simulador e destacou a dificuldade das corridas.

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Essa fascinação do holandês pelo automobilismo norte-americano ficou evidente durante a histórica vitória de Shane van Gisbergen nas ruas de Chicago, em 2023. Na ocasião, Verstappen acompanhou de perto a corrida e revelou ter ficado eufórico com o desempenho do neozelandês, que estreava na categoria justamente pelo Project 91 da Trackhouse, afirmando que passou os momentos finais da prova literalmente gritando na frente da tela enquanto torcia pelo colega de Red Bull.

Em maio deste ano, Max chegou a participar das 24 Horas de Nürburgring, prova automobilística de endurance. Na ocasião, ele afirmou que a participação em outras corridas "não prejudica o desempenho" dele na Fórmula 1.

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A entrada do piloto na NASCAR também poderia representar uma resposta direta a Kyle Larson. Em 2024, o bicampeão da categoria declarou que é um "piloto melhor no geral" do que Verstappen, o que poderia esquentar as rivalidades entre os dois pilotos em uma corrida no futuro.

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