Verstappen aparece com Toto Wolff em meio a dúvidas na Red Bull Piloto holandês foi fotografado ao lado do chefe da Mercedes durante férias na Sardenha

O futuro de Max Verstappen na Red Bull segue cercado de especulações, e um novo encontro com Toto Wolff voltou a alimentar os rumores sobre uma possível ida do holandês para a Mercedes. Durante a pausa da Fórmula 1, o tetracampeão mundial foi fotografado ao lado do chefe da equipe alemã na ilha da Sardenha, na Itália.

As imagens, divulgadas pelo portal espanhol SoyMotor, mostram Verstappen acompanhado da namorada, Kelly Piquet, enquanto Wolff aparece ao lado da esposa, Susie Wolff. Esta é a segunda temporada consecutiva em que o piloto da Red Bull e o dirigente da Mercedes passam parte das férias no mesmo destino.

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A data exata em que os registros foram feitos não foi confirmada. Há indícios, porém, de que Verstappen já estava na Sardenha desde o domingo anterior, quando seu iate Unleash the Lion atracou na ilha.

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Toto Wolff e Max Verstappen na Sardenha (Foto: Reprodução)

Nos registros, Wolff aparece pilotando um jet ski, enquanto Verstappen é visto na água ao lado de Kelly Piquet. Outras imagens mostram o holandês praticando hidrofólio elétrico e embarcando em um iate de luxo.

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Futuro de Verstappen na Red Bull segue em aberto

Apesar de ter contrato com a Red Bull até o fim de 2028, o futuro de Max Verstappen continua sendo um dos principais assuntos do mercado da Fórmula 1. Ao longo da temporada, o holandês foi frequentemente ligado à Mercedes, equipe comandada por Toto Wolff, e também teve o nome especulado na McLaren. Nos bastidores, a permanência do tetracampeão na equipe austríaca ainda é tratada como o cenário mais provável, mas nenhuma garantia foi dada para os próximos anos.

Segundo o jornal alemão Bild, a Red Bull já iniciou um movimento para afastar qualquer possibilidade de saída e apresentou uma proposta para estender o contrato de Verstappen até o fim de 2029. A principal mudança em relação ao vínculo atual seria a retirada da cláusula de desempenho, mecanismo que poderia facilitar uma rescisão antecipada caso a equipe deixasse de ser competitiva.

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